Die Austria Klagenfurt setzt weiter auf Alex Timossi Andersson! Nach dem Aufstieg in die Bundesliga einigten sich die Verantwortlichen der Violetten mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München auf eine Verlängerung des Leihvertrags bis zum 30. Juni 2022.

(Die Klagenfurter Austria darf auch im kommenden Jahr auf die Durchschlagskraft von Alex Timossi Andersson setzen)

„Alex hat schon im Frühjahr gezeigt, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist. Wir freuen uns sehr, dass er den Weg in Klagenfurt weiter mitgehen will und bedanken uns beim FC Bayern dafür, dass man uns diesen hochveranlagten Spieler noch ein Jahr anvertraut. Alle Parteien sind davon überzeugt, dass es für seine Entwicklung eine richtig gute Entscheidung ist“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Im Februar war der Flügelstürmer aus München nach Waidmannsdorf gewechselt, mit vier Treffern und vier Tor-Vorlagen bei 15 Einsätzen hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Violetten die Zweitliga-Saison auf dem dritten Platz abschlossen und sich für die Relegation qualifizierten. Auch in den beiden Duellen mit dem SKN St. Pölten (4:0, 1.0) zeigte Timossi Andersson starke Leistungen.

„Ich bin sehr froh, dass ich in der Bundesliga für die Austria spielen darf, weil ich mich im Verein, in der Mannschaft und auch in der Stadt sehr wohlfühle. Vor uns liegen jetzt neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Die anderen Jungs sind schon länger im Training, daher gilt es für mich, hart zu arbeiten und schnell den Anschluss zu schaffen“, sagt Timossi Andersson.

Dass die Auftritte in Klagenfurt ihre Beachtung finden, wurde für den Offensiv-Mann übrigens gleich doppelt deutlich: Zunächst war der Junioren-Nationalspieler (27 Einsätze) erstmals in das erweiterte Aufgebot der schwedischen U21 berufen, dann nahm ihn die Experten-Jury der italienischen Zeitung „Tuttosport“ in den Kreis der 100 Nominierten zur Wahl des „Golden Boy 2021“ auf. Mit diesem Award wird der beste U21-Spieler in Europa ausgezeichnet. Vorjahressieger: Erling Haaland von Borussia Dortmund.

Photocredit: SK Austria Klagenfurt

by: Ligaportal/Roo