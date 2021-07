Morgen Freitag (16.7.) startet der TSV Egger Glas Hartberg in die Pflichtspielsaison 2021/2022. In der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup treffen die Blau-Weißen auf den Regionalligisten TuS Bad Gleichenberg. Das Steirer-Derby wird in Feldbach ausgetragen.

(Auf Manfred Gollner und die Hartberger wartet in der ersten Cuprunde der unberechenbare Regionalligist Bad Gleichenberg)

Stimmen vor dem Auftakt im Pokalbewerb:

Cheftrainer Kurt Russ: "Wichtig für uns ist, dass wir eine Runde weiterkommen. Wir nehmen das Spiel sehr ernst und werden Bad Gleichenberg sicher nicht unterschätzen. Wir wollen unbedingt in die nächste Runde, dass will ich von der ersten Minute weg am Platz sehen!"

Mittelfeldspieler Tobias Kainz: "Wir freuen uns alle riesig, dass die Saison mit dem ersten Pflichtspiel im Cup gegen Bad Gleichenberg losgeht. Gleichenberg ist ein erst zunehmender Gegner, der schon im Cup bewiesen hat Bundesligisten raushauen zu können. Für uns gilt es fokussiert und konzentriert an die Sache heranzugehen. Unser Ziel ist ganz klar das Weiterkommen und somit das erste Pflichtspiel erfolgreich zu bestreiten. Für mich persönlich ein sehr besonderes Spiel. Ich glaube, das letzte Mal in Feldbach gespielt habe ich in der Schülerliga und deswegen freue ich mich riesig, bekannte Gesichter zu sehen. Familie und Freunde werden natürlich auch vor Ort sein und daher freue ich mich in meiner Heimat spielen zu dürfen und hoffe, dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten werden."

Textquelle: TSV Hartberg

Photocredit: Atilla Farkas

by: Ligaportal/Roo