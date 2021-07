Meidling zu Gast in Hütteldorf! Das erste Pflichtspiel der Saison 2021/22 bringt für den SK Rapid einen befreundeten Klub als Gast ins Allianz Stadion. Im Rahmen des UNIQA ÖFB Cups gastiert die von ÖFB-Rekordteamtorschützen Toni Polster betreute Wiener Viktoria am Freitagabend (Ankick 20:30 Uhr | live auf ORF SPORT +) im Westen der Bundeshauptstadt. Übrigens auf den Tag genau fünf Jahre nach der offiziellen Eröffnung des Allianz Stadions, die mit einem 2:0-Testspielsieg über Chelsea seinen Höhepunkt fand.

(Rapid-Trainer Didi Kühbauer weiß, dass die Partie gegen die hochmotivierte Viktoria kein Selbstläufer werden wird)

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es in einem Pflichtspiel keinerlei Kapazitätsbeschränkungen, auch der Block West hat seine aktive Unterstützung angekündigt und somit ist beste Fußballatmosphäre fast garantiert.

Mehr als erfreulich: Bis Donnerstagmittag wurden bereits über 6.000 Tickets (inklusive Abo Plus) für das Duell mit dem Regionalligisten abgesetzt. Für den Eintritt (sowohl für Zuschauer als auch Medienvertreter) ist die Einhaltung der in Wien gültigen 3G-Regelungen (siehe hier) Voraussetzung. Daher bittet der SK Rapid auch um zeitgerechte Anreise!



Personell kann Rapid-Coach Didi Kühbauer fast aus dem Vollen schöpfen: Fix fehlen werden lediglich die noch im Aufbautraining befindlichen Philipp Schobesberger und Dalibor Velimirovic sowie der gesperrte Neuzugang Robert Ljubicic, der dann leider auch in den ersten Bundesligarunden noch zwangsweise pausieren muss.

Der grün-weiße Cheftrainer freut sich auf den morgigen Auftakt in die Pflichtspielsaison: „Es wird an uns liegen, ob wir uns die Aufgabe schwer oder leicht machen. Wir müssen konzentriert ans Werk gehen, wohlwissend, dass wir der große Favorit sind und vor einem Muss-Sieg stehen. Viktoria wird sich teuer verkaufen und hat nichts zu verlieren, wir wissen, dass sie vor nicht allzu langer Zeit (Juli 2019, Anm.) mit Hartberg auch einen Bundesligisten aus dem ÖFB-Cup eliminiert haben. Auf alle Fälle freuen wir uns auf die Partie, die hoffentlich vor sehr vielen Zusehern stattfinden wird. Die Stimmung, die wir so herbeisehnen, wird uns zusätzlich beflügeln und alle Spieler, aber auch ich persönlich, brennen darauf, endlich wieder bei echter Rapid-Stimmung ein Match zu bestreiten“, so Didi Kühbauer.

