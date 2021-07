Der SK Rapid Wien hat seine Pflicht in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups erfüllt und ist souverän in die zweite Runde eingezogen. Die Hütteldorfer fertigten die Wiener Viktoria 6:0 ab. Kara (9.), M. Hofmann (40.), Grahovac (58.), Knasmüllner (61., 65.) sowie Grüll (88./Elfmeter) erzielten die Tore für die Hütteldorfer.

Der haushohe Favorit aus der Bundesliga agierte von der ersten Minute an sehr aggressiv und setzte den Underdog aus Wien-Meidling sofort unter Druck. Die erste Torchance gehörte aber den Schützlingen von Toni Polster: Jordan Akande war nach einem Steilpass auf und davon, scheiterte aber mit seinem Flachschuss an Strebinger (5.). Vier Minuten später holte Akande auf der anderen Seite Maximilian Ullmann von den Beinen und verursachte einen Elfmeter. Ercan Kara trat an und verwandelte eiskalt - 1:0 (9.).

Die Grün-Weißen hatten das Spiel weiter unter Kontrolle, wenngleich sich die Wiener Viktoria tapfer dagegenstemmte. Alles andere als hilfreich für den Regionalligisten war der Ausschluss von Viktor Petrovic in der 29. Minute. Kurz vor der Pause nutzte der Bundesligist die numerische Überlegenheit: Max Hofmann stellte nach einer Ecke von Schick sowie einer Kopfballverlängerung von Knasmüllner auf 2:0.

In der 58. Minute netzte der eingewechselte Grahovac nach feinem Doppelpass mit Knasmüllner zum 3:0 ein. Kurz darauf krönte Christoph Knasmüllner seine hervorragende Leistung mit einem Doppelpack: Zunächst zirkelte der 29-Jährige einen Freistoß direkt ins linke Kreuzeck (61.), ehe Knasmüllner nach einer Vorlage des eingewechselte Jonas Auer das 5:0 erzielte. Für den 6:0-Endstand sorgte Marco Grüll per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hat.

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SK Rapid Wien - Wiener Viktoria 6:0 (2:0)

Allianz-Stadion; 8.100 Zuschauer; SR Lechner

Zum Live-Ticker Rapid - Wiener Viktoria

Tore: Kara (9.), M. Hofmann (40.), Grahovac (58.), Knasmüllner (61., 65.), Grüll (88./Elfmeter)

Gelb-Rot: V. Petrovic (29.)

Startelf Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Wimmer, Ullmann - Knasmüllner, D. Petrovic - Schick, Fountas, Arase - Kara

Startelf Wr. Viktoria: Arnberger - Mwari, Ekinci, Rauchecker, Schindler - Akande, Nikolic, Rigo, Bakici - Bangai, V. Petrovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie