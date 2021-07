Auch die SV Ried ließ in der 1. Runde des ÖFB Cups nichts anbrennen und bejubelte einen Kantersieg. Die Oberösterreicher fertigten den ehemaligen Bundesligisten SV Grödig 7:0 ab. Damit stehen die Wikinger in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups, die vom 21. bis 23. September 2021 ausgetragen wird.

Die Rieder machten bereits in den ersten 45 Minuten alles klar. Stefan Nutz glänzte im ersten Spielabschnitt mit einem Dreierpack (8., 21., 23.). In der 16. Minute besorgte Constantin Reiner das zwischenzeitliche 2:0. Und die Wikinger blieben auch nach dem Seitenwechsel giftig und kamen in der 71. Minute zum 5:0. Daniel Offenbacher nahm bei einem direkten Freistoß Maß und zirkelte das Leder unhaltbar ins Tor - 0:5 (71.).

Zwei Minuten später legte der Bundesligist nach: Julian Wießmeier machte in der 73. Minute das halbe Dutzend voll. Sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde unhaltbar abgefälscht. In der 82. Minute durfte Stefan Nutz gar ein viertes Mal jubeln: Der ehemalige Spielmacher des SV Grödig stellte per Elfmeter den 7:0-Endstand her.

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SV Grödig - SV Ried 0:7 (0:4)

Stadion Grödig; SR Fluch

Tore: Nutz (8., 21., 23., 82./Elfer), Reiner (16.), Offenbacher (71.), Wießmeier (73.)

Startelf Grödig: Colic; Strauss, Schober, Vincetic, Lukacevic, Avdic, Savic, Hiermann, Hebesberger, Lindlbauer, Finder

Startelf Ried: Sahin-Radlinger; Lercher, Reiner, Plavotic, Ziegl, Wießmeier, Offenbacher, Bajic, Mikic, Nutz, Chabbi

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media