Der FC Flyeralarm Admira gab sich in der 1. Runde des ÖFB Cups keine Blöße und feierte gegen den SC Neusiedl/See einen ungefährdeten 4:0-Sieg. Kerschbaum (29./Elfmeter), Zwierschitz (37.), Kronberger (41.) und Starkl (64.) erzielten die Tore für die Truppe von Andreas Herzog, der sich über einen gelungenen Einstand als Admira-Trainer freuen durfte.

Andi Herzog erlebte bei seinem Pflichtspieldebüt als Admira-Trainer eine recht entspannte erste Hälfte. Roman Kerschbaum verwandelte in der 29. Minute einen Elfmeter zum 0:1. In der 37. Minute bekam Starkl auf der rechten Seite den Ball und lupfte ihn in den Strafraum, wo Neuzugang Stephan Zwierschitz angelaufen kam und das Leder ins kurze Eck knallte. Neusiedl-Keeper Kuru riss seine Hände zwar hoch, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

In der 41. Minute glänzte der erst 17-jährige Filip Ristanic mit einem tollen Assist. Der Nachwuchsspieler tankte sich von der Mittellinie bis an die gegnerische Strafraumgrenze, wo er für den völlig freistehenden Luca Kronberger bediente. Der 19-Jährige blieb cool und schob zum 0:3 ein (41.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel schaltete die Admira zwar etwas zurück, dennoch bejubelten die Schützlinge von Andi Herzog den vierten Treffer: Dominik Starkl tankte sich von links mit viel Tempo an mehreren Gegenspielern vorbei, ehe er das Leder mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze im Tor versenkte - 0:4 (61.).

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SC Neusiedl am See 1919 - FC Flyeralarm Admira 0:4 (0:3)

Sportzentrum Neusiedl; SR Grobelnik

Tore: Kerschbaum (29./Elfmeter), Zwierschitz (37.), Kronberger (41.), Starkl (64.)

Startelf Neusiedl: Kuru; Wodicka, Pojer, Bolland, Töpel, Toth, Zlatkovic, Kienzl, Markic, Breuer, Enguelle

Startelf Admira: Leitner; Bauer, Zwierschitz, Aiwu, Lukacevic, Datkovic, Kerschbaum, Elmkies, Ristanic, Starkl, Kronberger

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger