In der 1. Runde des ÖFB-Cups duellierte sich der TuS Bad Gleichenberg mit dem TSV Egger Glas Hartberg. Vor dem Spiel war die Spannung groß - beide Teams werden von neuen Trainern gecoacht - und sowohl Markus Rebernegg als auch Kurt Russ hatten es sich zum Ziel gesetzt, ihr erstes Bewerbsspiel zu gewinnen. Nach einem Blitzstart - der Bundesligist führte bereits nach 14 Minuten mit 0:2 - ließ sich der TSV Hartberg nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und freute sich schlussendlich über einen 0:3 Auswärtssieg, der auch gleichzeitig den Aufstieg in die nächste Runde bedeutete.

Hartberg gab die schnelle Führung nicht mehr aus der Hand und wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

Die Begegnung wurde von Beginn an mit hohem Tempo geführt - die Gäste aus Hartberg gingen mit der ersten Torchance in Führung. Mario Sonnleitner versenkte nach einem Corner den Ball in den Maschen und sorgte bereits nach sieben Minuten für die 0:1 Führung der Auswärtsmannschaft. Jetzt wollte Hartberg seiner Favoritenrolle gerecht werden und schnell für klare Verhältnisse sorgen. Nur wenige Minuten später erhöhte Dario Tadic auf 0:2. Bad Gleichenberg tat sich jetzt sichtlich immer schwerer ins Spiel zu finden, die Hartberger Defensive ließ kaum noch Chancen zu. Pünktlich nach 45 Minuten pfiff Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca die erste Hälfte ab.

Auch im zweiten Durchgang hatte Bad Gleichenberg nichts entgegenzusetzen

Die zweite Halbzeit war geprägt von zögerlichem Hin und Her und erinnerte zwischendurch an ein lockeres Trainingsmatch. Die Auswärtigen waren zu abgebrüht, machten kaum Fehler und so hatten es die Gastgeber von Minute zu Minute schwerer, zum Torerfolg zu kommen. Nur einmal wurde es richtig gefährlich für die Oststeirer - Gleichenbergs Leon Sres tankte sich durch - René Swete stand aber sicher auf seinem Posten. In der 83. Minute sorgte Sascha Horvath mit seinem Treffer zum 0:3 für den Schlusspunkt und ließ sein Team über den Aufstieg in die nächste Runde jubeln.

TUS BAD GLEICHENBERG - TSV HARTBERG 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (7. Sonnleitner), 0:2 (14. Tadic), 0:3 (81. Horvath)

Feldbach; 0; Ciochirca - Höfler - Trjbojevic

Aufstellungen:

TuS Bad Gleichenberg: Daniel Bartosch , BSc - Jürgen Trummer (K), Maximilian Kohlfürst (78. Zelko), David Immanuel Otter, Philipp Stuber Hamm - Markus Josef Forjan, Daniel Rossmann, Leon Sres - Nino Köpf (72. Hochleitner), Leonhard Kaufmann, Michael Krenn (82. Zürngast)

TSV Hartberg: Rene Swete (K) - Manfred Gollner, Marcel Schantl (HZ Stec), Mario Sonnleitner (81. Rotter), Felix Luckeneder - Tobias Kainz, Jürgen Heil, Sascha Horvath - Philipp Sturm (65. Kofler), Marc Andre Schmerböck (81. Lema), Dario Tadic (87. Lemmerer)

Stimmen zum Spiel:

Erich Korherr, sportlicher Leiter Hartberg:

"Ein Spiel gegen einen Underdog ist immer gefährlich. Wir waren von der ersten Minute weg sehr konzentriert und haben das Spiel bestimmt!"

by: ReD

Fotos: Richard Purgstaller