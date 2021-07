Zur 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup 2021/22 lud der LASK den FC Marchfeld Donauauen zur Abendmatinée in die Raiffeisenarena Pasching. Der niederösterreichische Regionalligist hatte es sich zum Ziel gesetzt, solange als möglich die Null halten und wollte für eine Überraschung sorgen. Es blieb aber beim Wunsch - am Ende setzte sich aber dennoch der Favorit durch. Die Linzer besiegten die Gastgeber ungefährdet mit 6:0 und freuten sich über den ersten Sieg im ersten Pflichtspiel in dieser Saison. Aufgrund der Vielzahl an vergebenen Chancen hätte der Sieg noch höher ausfallen können.

Der LASK dominierte das Spiel nach Belieben und wurde der Favoritenrolle mehr als gerecht

Der FC Marchfeld Donauauen, mit hochkarätigem Personal auf der Trainerbank (Trainer Thomas Flögel, Sportlicher Leiter Ernst Baumeister) und den Ex-Bundesliga-Spielern Christoph Kröpfl (Hartberg) und Issiaka Ouedraogo (WAC) am Spielfeld wollte den Favoriten aus der Stahlstadt Linz eigentlich die Schneid abkaufen. Das Spiel machte allerdings der LASK, die Oberösterreicher zeigten von Beginn an wer der Herr im Haus ist. Nach sechs Minuten traf René Renner mit dem linken Fuss zum 1:0 für die Gastgeber. In der 16. Minute zirkelte Peter Michorl einen Freistoß über die Mauer und der Ball zappelte zum 2:0 im Netz. Einer ging noch vor der Halbzeitpause - in Minute 43 fixierte René Renner nach einem Eckball und den daraus resultierenden Turbulenzen im Strafraum mit seinem zweiten Treffer den 3:0 Halbzeitstand.

Thomas Goiginger verbuchte heute einen Assist und erzielte auch einen Treffer

Der zweite Durchgang startete gleich mit einem schnellen Treffer für die Hausherren. In der 49. Minute servierte Peter Michorl einen schönen Pass in den Lauf von Thomas Goiginger - und der gebürtige Salzburger versenkte das Runde im Eckigen zum 4:0. Mit dieser Führung im Rucksack ließen die Linzer jetzt Ball und Gegner laufen und den 2500 Besuchern wurde wahrhaftiger Einbahnstraßenfussball geboten. Nur vier Minuten später übergab Thomas Goiginger die Kugel an Husein Balic und der 25jährige Stürmer traf zum 5:0. Die Gäste wurden jetzt zunehmend mehr in der eigenen Hälfte eingeschnürt - der LASK erspielte Möglichkeit um Möglichkeit - die Ausbeute blieb allerdings zum Wünschen übrig. Trotzdem konnten der stimmgewaltige Linzer Anhang noch einmal jubeln. In der 85. Minute schüttelte Florian Wiesinger einen phantastischen Pass aus dem Fussgelenk - dieser erreichte Florian Flecker - und der Neuzugang vom TSV Hartberg machte das Dutzend mit seinem ersten Treffer im ersten Spiel voll. Dies war dann auch gleichzeit der Enstand - der LASK steigt mit einem 6:0 Kantersieg in die nächste Cup-Runde auf.

LASK - FC MARCHFELD DONAUAUEN 6:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (6. Renner), 2:0 (16. Michorl), 3:0 (43. Renner), 4:0 (49. Goiginger), 5:0 (53. Balic), 6:0 (84. Flecker)

Raiffeisen Arena Pasching, 2500 Zuseher, SR Gishamer - Schreiner - Sen

Aufstellungen:

LASK: Alexander Schlager - Petar Filipovic, Philipp Wiesinger, Gernot Trauner (K) (76. Letard), Lukas Grgic (63. Hong) - Rene Renner (63. Potzmann), Peter Michorl, Florian Flecker - Husein Balic (63. Karamoko), Christoph Monschein (30. Schmidt), Thomas Goiginger

FC Marchfeld: Martin Kraus - David Marin (46. Velisek), Markus Nowotny, Robert Bencun (K) - Maximilian Eksler, Dominik Puster (68. Thaller), Christoph Kröpfl (77. Aliloski), Benjamin Mulahalilovic, Emil Harrer, David Oroshi (59. Rajdl) - Issiaka Ouedraogo

Stimmen zum Spiel:

René Renner, zweifacher Torschütze LASK:

"Wir wollten das Spiel schnell machen, das ist gelungen. Dieser Sieg war ein toller Start und sehr gut fürs Selbsvertrauen."

Martin Kraus, Torhüter Marchfeld:

"Wir haben alles gegeben, können uns nichts vorwerfen. Das Ergebnis ist leider um eine Spur zu hoch ausgefallen!"

by: ReD

Foto: Harald Dostal