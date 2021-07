Auch die WSG Tirol hat den Einzug in die zweite Runde des UNIQA ÖFB Cups geschafft. Der Tiroler Bundesligist setzte sich auswärts gegen den SV Leobendorf 3:0 durch. Markus Wallner brachte die Kristallkicker früh in Führung (6.), ehe Giacomo Vrioni nach 79 Minuten auf 0:2 erhöhte. Für den 3:0-Endstand sorgte abermals Markus Wallner.

Der Bundesligist erwischte einen Start nach Maß und ging bereits wenige Minuten nach Spielbeginn in Führung: Nach einem schönen Zuspiel in den Strafraum kam Zan Rogelj an den Ball, der aber umgehend von einem Leobendorfer auf Markus Wallner gespielt wurde. Der Neuzugang ließ sich die Großchance nicht nehmen und netzte zum 0:1 ein (6.).

Kurz darauf musste der Leobendorfer Babic verletzungsbedingt ausgewechselt werden. An seiner Stelle kam Rusovic ins Spiel. Der Regionalligist versteckte sich aber nicht und lief die Tiroler mutig an. Nichtsdestotrotz hatten die Wattener das Spielgeschehen gut im Griff, sodass es mit einer 1:0-Führung in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit musste sich die WSG etwas mühen, ehe in der 79. Minute die Entscheidung fiel: Zan Rogelj war nach einem Steilpass auf und davon und hatte das Auge für den mitgelaufenen Giacomo Vrioni, der das Leder nur mehr über die Linie drücken musste. Kurz vor Schluss schoss Markus Wallner zum 3:0-Endstand ein.

Thomas Silberberger: „Am Ende war das 3:0 hochverdient. Wir hatten eine Fülle an Torchancen, die wir zum Teil grob fahrlässig vergaben. So wurde es phasenweise der Cupfight, den wir eigentlich vermeiden wollten. Aber zum Schluss sah man schon, dass die Kräfte beim Regionalligisten nachließen – was auch dem geschuldet war, dass sie seit Oktober kein Pflichtspiel mehr hatten. Es war ein hochverdienter Auswärtssieg, bei dem uns Leobendorf alles abverlangte. Pflicht erfüllt und weiter. Jetzt können wir uns auf die Admira konzentrieren.“

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

SV Leobendorf - WSG Tirol 0:3 (0:1)

Sportplatz Leobendorf; 800 Zuschauer; SR Weinberger

Zum Live-Ticker SV Leobendorf vs. WSG Tirol

Tore: Wallner (6., 90.+3), Vrioni (79.)

Startelf Leobendorf: Schwaiger; Aue, Tokgöz, Celik, Batoha, Lazarevic, Holzer, Babic, Tadic, Miesenböck, Pranjic

Startelf WSG Tirol: Oswald; Klassen, Awoudja, Behounek, Koch, Naschberger, Petsos, Rogelj, T. Sabitzer, Vrioni, Wallner

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger