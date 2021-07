Der SK Austria Klagenfurt steht nach einem klaren 5:1-Erfolg über den 1. Wiener Neustädter SC in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB Cups. Aufseiten der Kärntner überzeugte Patrick Greil mit einem Doppelpack. Markus Pink, Christopher Cvetko und Darijo Pecirep durften je einmal jubeln. Marco Dominkus hatte Wiener Neustadt früh in Führung gebracht.

Die Niederöstrreicher starteten ideal ins Spiel und bejubelten gleich wenige Minuten nach Spielbeginn den Führungstreffer: Marco Dominkus bekam kurz vor dem Strafraum den Ball und zog aus gut 18 Metern ab. Sein Schuss landete unhaltbar im rechten Kreuzeck - 1:0 (3.).

Der Bundesligist blieb aber am Drücker, dominierte das Spiel und kam nur wenig später zum Ausgleich. Herbert Paul legte ab für Patrick Greil, der das Spielgerät aus rund 14 Metern links unten versenkte - 1:1. Und Greil war es auch, der die Kärntner an diesem Abend erstmals in Führung brachte. Nachdem Markus Pink an Goalie Klar gescheitert war, staubte Greil zum 2:1 für Klagenfurt ab (27.).

Die Kärntner waren auch in den zweiten 45 Minuten drückend überlegen und fanden zahlreiche Torchancen vor. Es dauerte aber bis zur 67. Minute, ehe Austria Klagenfurt nachlegte: Zunächst scheiterte Greil mit seinem Versuch an Klar, doch Markus Pink stand goldrichtig und staubte zum 1:3 ab (67.). In der 80. Minute gelang Christopher Cvetko nach Jaritz-Flanke der Treffer zum 4:1. Den 5:1-Endstand besorgte Darijo Pecirep per Strafstoß (90.+1).

UNIQA ÖFB-Cup, 1. Runde

1. Wr. Neustädter SC - SK Austria Klagenfurt 1:5 (1:2)

Wiener Neustadt Arena; SR Hameter

Zum Live-Ticker 1. Wr. Neustädter SC - SK Austria Klagenfurt

Tore: Dominkus (3.) bzw. Greil (13., 27.), Pink (67.), Cvetko (80.), Pecirep (90.+1/Elfmeter)

Startelf Wr. Neustadt: Klar; Binder, Fönyedi, Piermayr, Leitgeb, Dominkus, Kirschner, Bozkurt, Weidinger, Seidl, Harrer

Startelf A. Klagenfurt: Menzel; Moreira, Gkezos, Paul, Mahrer, Greil, Gemicibasi, Cvetko, Maciejewski, Timossi Andersson, Pink

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media