Der SK Rapid Wien feierte im ersten Europacup-Spiel der neuen Saison einen emotionalen 2:1-Heimsieg gegen Sparta Prag. Die Hütteldorfer verschaffen sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation. Mann des Spiels war Christoph Knasmüllner, der binnen sieben Minuten einen Doppelpack schnürte, das Spiel damit auf den Kopf stellte und 19.500 Rapid-Fans in Ekstase versetzte.

Sparta Prag erwischt Blitzstart

Die Partie im stimmungsvollen Weststadion begann denkbar ungünstig für die Hausherren: Dockal flankte nach einem kurz abgespielten Freistoß in den Strafraum, wo Ladislav Krejci (37) sträflich alleine zum Kopfball kam und diesen im langen Eck versenkte - 0:1 (3.). Nachdem die Tschechen in der Anfangsphase leichte Vorteile hatten, kam Rapid im Laufe der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel.

Richtig laut wurde es in der 26. Minute, als sich Prag-Goalie Nita bei einem wuchtigen Distanzschuss von Robert Ljubicic richtig strecken musste. Auf der anderen Seite konnte sich Richard Strebinger auszeichnen: Der Rapid-Keeper verhinderte mit einer sensationellen Fußparade das 0:2 durch Tomas Wiesner. Die Partie im Weststadion war auch in weiterer Folge sehr unterhaltsam und flott. Dennoch gingen die Gäste aus Tschechien mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause.

Rapid dreht die Partie, Knasmüllner trifft doppelt

Die erste Topchance in Halbzeit zwei fanden die Wiener vor: Ljubicic flankte von links in den Strafraum, wo Ercan Kara mit einer spektakulären Direktabnahme überraschte, doch Nita machte sich erneut lang und verhinderte den Gegentreffer (55.). Praktisch im Gegenzug hatte Rapid Glück, dass Hlozek eine scharfe Hereingabe knapp verfehlte.

Rapid blieb aber am Drücker und kam nach etwas mehr als einer Stunde zum Ausgleich: Arase legte ab für Knasmüllner, der aus gut 14 Metern abzog und den Ball herrlich ins linke obere Eck lupfte - 1:1 (63.). Die Hausherren wurden nun von der Stimmung getragen und drehten die Partie: Ljubicic flanke das Leder herrlich ins Zentrum, wo Knasmüllner völlig alleine überlegt ins lange Eck abschloss - 2:1 (70.). Schlussendlich brachten die Wiener den Vorsprung über die Zeit und jubelten am Ende mit 19.500 Fans über ein gelungenes Hinspiel.

Champions-League-Qualifikation, 2. Runde, Hinspiel

SK Rapid Wien - AC Sparta Prag 2:1 (0:1)

Weststadion, Wien; 19.500 Zuschauer; SR Gözübüyük (NED)

Tore: Knasmüllner (63., 70.) bzw. Krejci II (3.)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Wimmer, Ullmann - Petrovic (73./Grahovac), R. Ljubicic - Grüll, Knasmüllner (87./Schick), Arase (64./Fountas) - Kara

Sparta Prag: Nita - Vindheim, Stetina, Hancko, Hojer Nielsen - Wiesner (83./Karlsson), Pavelka, Ladislav Krejci I (69./Pesek), Ladislav Krejci II - Dockal (83./Karabec) - Hlozek

Gelbe Karten: Ullmann (23.), Wimmer (33.), Stojkovic (41.), Grahovac (86.) bzw. Stetina (17.), Hancko (60.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie