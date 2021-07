Der LASK ist mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Goldtor am Samstagnachmittag erzielte Philipp Wiesinger aus großer Distanz. Während die Linzer den zweiten Sieg in Folge bejubeln durften, kassierten die Vorarlberger nach dem frühen Cup-Aus gegen Kalsdorf bereits den zweiten Rückschlag in dieser noch so jungen Saison.

Wiesinger schießt LASK mit Traumtor in Führung

Die Linzer hatten in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz und waren optisch überlegen, wenngleich die großen Torchancen aufgrund von Ungenauigkeiten in der Offensive ausblieben. Die erste Topchance des Spiels fanden die Hausherren vor - herausgespielt von den beiden Ex-LASK-Kickern: Haudum spielte das Leder ideal in den Lauf von Reiter, der völlig alleine vor Schlager auftauchte, die Kugel aber knapp am langen Eck vorbeisetzte (16.).

Nach einer halben Stunde schoss Goiginger die Gäste vermeintlich in Führung, doch der Linienrichter hatte den gebürtigen Salzburger zu Recht im Abseits gesehen. Die Entscheidung wurde vom VAR bestätigt. Wenig später zappelte der Ball erneut im Netz, doch diesmal zählte der Treffer: Nach einem langen Einwurf der Linzer landete ein Klärungsversuch genau vor den Füßen von Wiesinger, der das Leder aus gut 30 Metern wuchtig ins Tor hämmerte - 0:1 (35.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

LASK verpasst es, den Sack vorzeitig zuzumachen

Ohne personelle Veränderungen, aber dafür mit einer Wetteränderung ging es in die zweiten 45 Minuten, die sich verregnet präsentierten. Peter Michorl fand nach dem Seitenwechsel die erste Chance vor, verzog jedoch knapp (49.). In der 54. Minute vergab Karamoko, der bereits in der ersten Halbzeit für den verletzten Balic kam, deutlich, ehe Goiginger kurz darauf in höchster Not von Dabanli gestoppt werden konnte (55.).

In der 66. Minute fand Goiginger die nächste Chance vor, traf den Ball aber nicht richtig. Der zweite LASK-Treffer wollte einfach nicht fallen: Auch ein Kopfball von Raguz fand den Weg an Casali nicht vorbei. Schlussendlich brachten die Gäste den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

SCR Altach - LASK 0:1 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; SR Ciochirca

Tor: Wiesinger (35.)

SCR Altach: Casali - Dabanli, Netzer (72./Meilinger), Zwischenbrugger - Thurnwald, Strauss, Haudum (63./Schreiner), Prokop (80./D. Nussbaumer) - Reiter (63./Bukta), Nuhiu (63./Bischof), Krizman

LASK: Schlager - Wiesinger, Maresic, Filipovic - Flecker, Michorl (89./Hong), Grgic, Renner - Balic (21./Karamoko), Schmidt (65./Raguz), Goiginger

Gelbe Karten: Netzer (37.), Zwischenbrugger (73.), Krizman (84.), Nussbaumer (88.), Dabanli (88.) bzw. Wiesinger (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach