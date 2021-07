Der SK Rapid Wien hat einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga hingelegt. Die Hütteldorfer kassierten vor 12.200 Zuschauern im Allianz-Stadion eine 0:2-Niederlage gegen den TSV Hartberg. Dario Tadic erzielte beide Tore für die Gäste aus der Oststeiermark, die damit den ersten Sieg gegen Rapid seit etwas mehr als einem Jahr feierten.

Hartberg macht es Rapid sehr schwer und geht verdient in Führung

Rapid tat sich in der ersten Halbzeit gegen aggressive und engagierte Gäste aus Hartberg schwer. Strebinger musste bereits in der 3. Minute bei einem Sturm-Kopfball im Nachfassen retten. Die Hausherren wiederum konnten sich kaum eine Torchancen herausspielen. Vielmehr profitierten die Grün-Weißen von Fehlern der Oststeirer: In der 10. Minute hatte Petrovic nach einem Fehler beim Herausspielen freie Schussbahn, doch sein Versuch fiel zu zentral aus.

Die Gäste blieben extrem giftig, machten es den Wienern sehr schwer und waren in der ersten Hälfte die gefährlichere Mannschaft. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Schützlinge von Kurt Russ dann verdient in Führung: Heil erkämpfte das Leder gegen Ullmann und bediente Schmerböck, der das Auge für den freistehenden Tadic hatte. Der Stürmer-Routinier blieb aus rund elf Metern cool und knallte das Leder hoch ins linke Eck - 0:1 (40.).

Sturm vergibt Mega-Sitzer, doch Tadic schnürt den Doppelpack

Rapid-Coach Didi Kühbauer reagierte auf den schwachen Auftritt seiner Mannschaft und brachte für die zweite Halbzeit Fountas für Petrovic ins Spiel. Und die Hütteldorfer agierten gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit viel zwingender: Zunächst musste Swete bei einem Grüll-Freistoß zupacken, ehe ein abgefälschter Grüll-Schuss knapp neben das Tor ging.

Rapid war zwar am Drücker, doch die Mega-Chance fanden die Gäste vor: Philipp Sturm umkurvte Strebinger und hatte das leere Tor vor sich, doch sein Abschluss ging kläglich daneben. Dennoch erhöhten die Hartberger auf 2:0, nachdem der VAR ein Handspiel von Wimmer erkannt hatte. Dario Tadic blieb cool und verwandelte vom Punkt eiskalt - 0:2 (67.). Von Rapid kam am heutigen Nachmittag viel zu wenig, sodass die Hartberger am Ende als verdienter Sieger vom Platz gingen.

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

SK Rapid Wien - TSV Hartberg 0:2 (0:1)

Allianz-Stadion, Wien; 12.200 Zuschauer; SR Schüttengruber

Live-Ticker Rapid Wien gegen TSV Hartberg

Tore: Tadic (40., 68./Elfmeter)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Wimmer, M. Hofmann, Ullmann (70./Auer) - Petrovic (46./Fountas), Grahovac (22./Schuster) - Schick (70./Arase), Knasmüllner, Grüll - Kara

TSV Hartberg: Swete - Stec, Sonnleitner, Luckeneder, Gollner (83./Horvat) - Kainz (69./Erhardt), Heil - Schmerböck (56./Paintsil), S. Horvath (83./Kofler), Sturm (56./Niemann) - Tadic

Gelbe Karten: Stec (32.), Heil (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller