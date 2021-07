Keinen Sieger brachte der Schlager der 2. Bundesliga-Runde zwischen dem LASK und SK Rapid Wien hervor. Die beiden Rivalen trennten sich in einem intensiven und temporeichen Fußballspiel 1:1. Die Linzer warten damit seit acht Ligaspielen auf einen vollen Erfolg gegen die Hütteldorfer. Der letzte LASK-Sieg gegen Rapid liegt bereits knapp zwei Jahren zurück.

Fountas bringt Rapid früh in Führung - LASK tut sich schwer

Die Gäste aus Wien erwischten in diesem Schlager, der übrigens restlos ausverkauft war, einen idealen Start: Maresic verschätzte sich bei einem hohen Ball von Schick und ließ sich von Kara ablaufen. Der Rapid-Stürmer legte das Leder per Ferse auf den völlig freien Fountas, der ins leere Tor schoss - 0:1 (8.).

Einmal mehr spiegelten die Grün-Weißen das System der Linzer und hatten damit wieder Erfolg. Der LASK fand nicht wirklich ins Spiel und wurde erst nach 27 Minuten gefährlich - und zwar nach einer Standardsituation: Thomas Goiginger zirkelte einen Freistoß von links in den Strafraum und verfehlte das lange Eck knapp. Zwar hatten die Hausherren weiterhin mehr Ballbesitz, doch so richtig gefährden konnte der LASK die kompakten und disziplinierten Rapidler nicht.

Schmidt gleicht aus - VAR übersieht Elfer für LASK

Die Linzer waren auch nach dem Seitenwechsel engagiert, ohne jedoch großartig gefährlich zu werden. In der Gefahrenzone agierten die Oberösterreicher zumeist ungenau und oft auch hektisch. Nach knapp einer Stunde hatte Greiml die Chance auf das 0:2, doch sein Kopfball touchierte die Querlatte. Auf der anderen Seite hielt Strebinger dank eines starken Reflexes einen Schuss von Renner und damit auch die Null (64.).

Kurz darauf hatte Knasmüllner nach einer schnellen Kombination das zweite Tor für Rapid auf dem Fuß, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Schlager (66.). Die Linzer zogen in der Schlussphase das Tempo an und kamen in der 79. Minute zum verdienten Ausgleich: Flecker flankte das Spielgerät von rechts ins Zentrum, wo Alexander Schmidt per Hüfte zum 1:1 einschoss. In der Nachspielzeit hatte Marco Grüll den Siegtreffer auf dem Fuß, setzte den Ball aber knapp neben das lange Eck. Kurz darauf hat der VAR einen klaren Elfmeter für den LASK übersehen.

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

LASK - SK Rapid Wien 1:1 (0:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 6.087 Zuschauer; SR Eisner

Live-Ticker LASK gegen Rapid Wien

Tore: Schmidt (79.) bzw. Fountas (8.)

LASK: Schlager - Wiesinger (90.+3/Letard), Maresic, Filipovic - Flecker, Grgic, Michorl, Renner - Goiginger, Schmidt, Balic (62./Karamoko)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Wimmer - Schick (64./Arase), Petrovic (65./Grahovac), Schuster, Ullmann - Fountas (65./Grüll), Knasmüllner (84./Kanuric) - Kara

Gelbe Karten: Maresic (86.) bzw. Schick (44.), Fountas (57.), Stojkovic (81.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media