Der FK Austria Wien muss weiter auf das erste richtige Erfolgserlebnis in dieser Saison warten. Die Veilchen kamen am Sonntag in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga nicht über ein 1:1-Remis gegen die WSG Tirol hinaus. Joker Marco Djuricin rettete der Austria mit seinem späten Tor in der 80. Minute einen Punkt.

Austria muss den nächsten Schock verdauen

Den ersten Abschluss des Spiels gaben die Veilchen ab: Pichler probierte es aus halbrechter Position im Strafraum, doch er verzog knapp (5.). Nach etwas mehr als einer Viertelstunde tankte sich Fitz an Behounek vorbei und spielten den Ball scharf ins Zentrum, wo Gründwald nur haarscharf verpasste (17.).

Die Gäste aus Tirol hatten zwar mehr Ballbesitz, doch die besseren Torchancen fand die Austria vor. Nachdem Petsos in der 36. Minute ganz alleine vor Pentz aufgetaucht war, den Ball aber knapp am Tor vorbeigeschossen hatte, gingen die Tiroler kurz vor der Pause doch noch in Führung. Der VAR hatte ein Handspiel von Debütant Ivkic bei einer Blume-Flanke erkannt. Demnach lautete die richtige Entscheidung Elfmeter für die WSG Tirol. Giacomo Vrioni trat bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz an und verwandelte via Innenstange - 0:1 (45.+3).

Austria hat die zweite Hälfte im Griff

Für WSG-Goalie Oswald ging es nach einem Zusammenprall mit Fischer nicht weiter. An seiner Stelle kam Benjamin Ozegovic ins Spiel. Die Austria trat nun wesentlich engagierter auf, wenngleich die WSG in der Defensive sehr stabil agierte und recht wenig zuließ. Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit wurden die Wiener aber stetig gefährlich: Zunächst zischte einen Rakete von Fitz nur knapp drüber (67.), ehe Manfred Fischer Pech hatte und an die Stange schoss (72.).

Auch der eingewechselte Djuricin probierte es aus der Distanz, doch auch sein Versuch ging nicht ins Tor (73.). Drei Minuten später bejubelte Djuricin den vermeintlichen Ausgleich, doch der Austria-Stürmer stand beim Abspiel von Fitz klar im Abseits. Kurz darauf erzielte Djuricin einen korrekten Treffer: Behounek sah bei einem hohen Zuspiel nicht gut aus und köpfelte Richtung eigenes Tor, Djuricin sprintete dazwischen und netzte ins leere Tor ein - 1:1 (80.). Die Austria machte in der Schlussphase nochmal richtig Druck, doch die Tiroler retteten den Punkt über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

FK Austria Wien - WSG Tirol 1:1 (0:1)

Generali-Arena, Wien; SR Kijas

Live-Ticker FK Austria Wien - WSG Tirol

Tore: Djuricin (80.) bzw. Vrioni (45.+3/Elfmeter)

Austria: Pentz - Ivkic (74./Keles), Schoissengeyr, Mühl, Suttner - Martel (74./Teigl), Demaku - Fischer, Grünwald (62./Djuricin), Fitz - Pichler (68./Jukic)

WSG Tirol: Oswald (46./Ozegovic) - Koch, Behounek, Bacher, Klassen - Rogelj, Petsos, Naschberger (85./Müller), Blume (85./Ranacher) - Anselm (75./Wallner), Vrioni (75./T. Sabitzer)

Gelbe Karten: Ivkic (45.+2), Mühl (61.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak