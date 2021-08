Sturm Graz hat in beeindruckender Manier den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison eingefahren. Die Grazer fertigten den WAC auswärts 4:1 ab. Bereits zur Halbzeit hatten die Grazer mit diesem Ergebnis geführt. Der überragende Mann des Spiels war Jakob Jantscher, der an allen vier Treffern beteiligt war.

Sturm zerlegt den WAC in Halbzeit eins - Jantscher überragend

Entgegen dem Spielverlauf gingen die Kärntner nach einer Viertelstunde in Führung: Nach einer schnell abgespielten Ecke flankte Liendl in den Strafraum, wo sich Baumgartner gegen Stankovic durchsetzte und ins lange Eck köpfelte - 1:0 (15.). Die Gäste aus Graz blieben aber nach wie vor die gefährlichere Mannschaft: Nach Versuchen von Kiteishvili und Ljubic kam Sturm nach einem Corner zum Ausgleich: Wüthrich stieg bei der Hereingabe von Jantscher am höchsten und platzierte den Kopfball im langen Eck - 1:1 (25.).

Kurz darauf schlugen die dominanten Gäste erneut zu: Wieder brachte Jantscher einen Eckball zur Mitte, doch diesmal netzte nicht Wüthrich, sondern Kiteishvili per Kopf ein - 1:2 (31.). Und es kam noch schlimmer für die Hausherren, denn nach einem schlimmen Patzer von Kuttin, der beim Herauslaufen aus seinem Tor am Ball vorbeigeschlagen hatte, musste Jantscher nur noch ins leere Tor einschieben - 1:3 (32.). Und auch beim 1:4 war der überragende Jantscher beteiligt: Der 32-Jährige flankte den Ball in den Strafraum, wo sich David Affengruber hochschraubte und einköpfelte. Es war das dritten Kopfballtor der Steirer an diesem Nachmittag.

Der WAC agierte nach Wiederbeginn griffiger und viel stabiler als in der ersten Halbzeit, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. Bitter jedoch für die Grazer: Jakob Jantscher ging nach einem Luftzweikampf mit Baumgartner zu Boden und konnte nicht weitermachen. Für ihn kam Manprit Sarkaria ins Spiel. Mittlerweile wurde im Lavanttal aber nicht mehr viel Fußball gespielt, da die Partie von vielen Unterbrechungen geprägt war. Die Kärntner fanden gegen die kompakt verteidigenden Grazer kein Durchkommen und mussten sich mit der klaren Heimniederlage abfinden.

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

RZ Pellets WAC - SK Sturm Graz (1:4)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; SR Lechner

Live-Ticker WAC gegen Sturm Graz

Tore: Baumgartner (15.) bzw. Wüthrich (25.), Kiteishvili (31.), Jantscher (32.), Affengruber (37.)

WAC: Kuttin - Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Taferner, Wernitznig - Röcher, Liendl (72./Peretz), Vizinger (46./Gugganig) - Baribo (71./Dieng)

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic (72./Jäger), Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer (88./Geyrhofer), Ljubic (72./Prass) - Kiteishvili (88./Kuen) - Yeboah, Jantscher (62./Sarkaria)

Gelbe Karten: Baribo (26.), Baumgartner (60.), Gugganig (90.+2) bzw. Prass (75.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/ADMIRAL