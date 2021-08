In der 3. Runde der Europa Conference League-Qualifikation traf im Hinspiel der Vojvodina Novi Sad auf den LASK. Und dabei gelang es den Linzern, in Serbien einen ganz wichtigen Dreier gutzuschreiben. Novi Sad war jetzt spielerisch nicht die ganz große Nummer. Trotzdem heißt es nächste Woche beim Rückspiel in Klagenfurt noch einmal alles rauszuhauen, um nicht eine unliebsame Überraschung zu erleben. Das einzige Tor in diesem Duell war aller Ehren wert. Peter Michorl traf in seiner unnachahmlichen Art in der 70. Minute punktgenau in das Eck.

(Er machte den Unterschied in Novi Sad aus! Peter Michorl markierte in der 70. Minute den Siegestreffer für den Linzer ASK)

LASK kann keine seiner Chancen nützen

Die Serben, die über die Litauer Panevezys in die dritte Runde gestürmt sind, sind die erste Hürde des LASK auf dem Weg in die Conference-Gruppenphase. Die Oberösterreicher starten sehr engagiert in diese Begegnung. Der französische Neuzugang Letard mit einem Kopfball (2.) und Schmidt, der an Keeper Nikola Simic scheitert (16.), finden in der Startphase gute Chancen für die Thalhammer-Truppe vor. Dann aber erfangen sich die Serben und können die Partie vorerst offen gestalten. Finanziell steht sehr viel am Spiel, aber nur für den der er schafft, in das Play-off einzuziehen. Potzmann, Schmidt und Renner sind es dann, die nach knapp einer halben Stunde am bestens disponierten Schlussmann von Novi Sad scheitern. Aber trotz der besseren Linzer Spielanteile in der Schlussviertelstunde, geht es mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Novi Sad trifft Aluminium, Linz macht das Tor

Haben die Gäste im zweiten Durchgang noch genug Pfeile im Köcher, um den stramm organisierten Defensivblock von Vojvodina, auszuhebeln? Die Darbietung der Mannen von Coach Djordjevic ist am nun regennassen Terrain weiter sehr überschaubar. Der LASK ist weiter spielbestimmend, aber Tormöglichkeiten bleiben vorerst aus. 57. Minute: Die erste hochkarätige Möglichkeit findet Novi Sad vor. Covic zieht anstandslos ab, aus 23 Metern Distanz trifft er nur den Torpfosten. Jetzt agieren auch die Gäste wieder aufgeweckter. 70. Minute: Der eingewechselte Flecker, der viel Schwung reinbringt, bedient im Rückraum, Michorl, der aus 20 Metern cool und abgebrüht zum 0:1 ins lange Eck trifft. Das sollte reichen, der Serbe Cucin sieht in der Schlussminute noch die glattrote Karte. Der LASK schafft sich eine tolle Ausgangsposition für die Retourbegegnung. Das Rückspiel findet am Donnerstag, 12. August um 21:00 Uhr im Klagenfurter Wörtherseestadion statt. Der Sieger dieses Duells trifft dann im Conference-Playoff auf den Verlierer des EL-Quali-Spiels Galatasaray (TUR) gegen St. Johnstone FC (SCO) - 19./26. August.

FK VOJVODINA NOVI SAD - LASK 0:1 (0:0)

Stadion Karadjordje, 6.000 Zuseher, SR: Michael Fabbri (ITA)

Novi Sad: N. Simic, Devetak, Stevanovic, Kovacevic, Cucin, Topic, Busnic, Novevski (68. Zukic), Covic, V. Simic (86. Bastajic), Mrkaic (46. Kabic)

LASK: Schlager, Letard (73. Maresic), Filipovic, Wiesinger, Potzmann (46. Flecker), Renner, Michorl, Grgic, Karamoko (62. Balic/90. Succar), Schmidt, Goiginger (62. Hong)

Tor: 0:1 (70. Michorl)

Gelbe Karten: Simic, Novevski bzw. Grgic, Filipovic, Wiesinger, Maresic

Rote Karte: Cucin (90. Novi Sad)

stärkste Spieler: N. Simic, Ropic, Busnic bzw. Michorl, Wiesinger, Schmidt

Stimmen zum Spiel:

Dominik Thalhammer, Trainer LASK:

"Das war ein erkämpfter, aber durchaus verdienter Auswärtssieg. Wir haben defensiv erneut wenig zugelassen, in der neuen Saison haben wir bisher nur ein Gegentor erhalten. An unserem Spiel im letzten Drittel müssen wir noch arbeiten, wir hätten einige Aktionen besser zu Ende spielen müssen. Wir haben gewusst, dass es hier kein einfaches Spiel wird und haben jetzt den Grundstein für ein erfolgreiches Rückspiel gelegt."

Peter Michorl, Siegestorschütze LASK:

"Der Stangenschuss der Serben hat uns wachgerüttelt, so dass wir am Ende als verdienter Sieger vom Platz gehen können."

