Die WSG Tirol trifft in der vierten Runde zur ADMIRAL-Bundesliga auswärts auf den WAC. Der Fünftplatzierte des Vorjahres ist mit einem Punkt aus drei Spielen denkbar unglücklich in die Saison gestartet.

(Cheikhou Dieng und der Wolfsberger AC haben vor gegen die WSG Tirol die Trendwende einzuleiten)

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger …

… zum ‚angeschlagenen‘ Gegner: „Für mich ist der WAC kein angeschlagener Gegner. Sie hatten ein sehr schweres Auftaktmatch vor 14.000 Zuschauer in Klagenfurt gegen den Aufsteiger – das ist immer schwer. Und dann hatten sie mit Sturm Graz und Rapid Wien zwei Top-3-Mannschaften. Nein, ich erwarte keinen angeschlagenen Gegner, vielmehr einen, der eingespielt ist. Gegen Klagenfurt waren zehn Spieler aus dem Vorjahr in der Startformation, zuletzt neun. Also von Umbau braucht da keiner reden. Sie haben unter dem neuen Trainer nur das Spielsystem auf eine Raute umgestellt. Wir treffen auf einen ehemaligen Europacupteilnehmer, der vor Jahresfrist noch gegen Dynamo Moskau und Feyenoord Rotterdam für Furore gesorgt hat. Also jeder, der uns jetzt in der Favoritenrolle sieht, hat keine Ahnung vom Fußball.“

