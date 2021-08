Die vierte Runde der ADMIRAL Bundesliga führt den FC Red Bull Salzburg nach Niederösterreich, wo das Duell mit dem FC Flyeralarm Admira ansteht. Das Spiel findet am Samstag, den 14. August 2021 ab 17:00 Uhr (live auf Sky) in der BSFZ Arena in Maria Enzersdorf statt.

(Mit dem bisherigen Meisterschaftsverlauf darf Stephan Zwierschitz und seine Admiraner durchaus zufrieden sein)

Statement

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle über …

… die Erwartungen an das Admira-Match:

„Die Admira hat eine junge, technisch gute Mannschaft und mit Andreas Herzog einen Trainer, der offensiv und aktiv spielen lässt. Sie sind erfolgreich in die Saison gestartet, wir müssen also auf der Hut sein. Wir wollen dabei wieder unser Spiel der letzten Wochen auf den Platz bringen und unseren Erfolgslauf fortsetzen. Das geht aber nur, wenn wir mit unserer Konzentration voll und ganz bei diesem einen Spiel sind!“

Textquelle: Red Bull Salzburg

Photocredit: GEPA/Admiral

by: Ligaportal/Roo