Am 4. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der FC Flyeralarm Admira Wacker auf den FC Red Bull Salzburg. Und dabei hatten die "Bullen" Schwerarbeit zu verrichten. Man war zwar wenig überraschend das dominierende Team. Aber die Südstädter ließen nur sehr wenig zu. So kam es, dass die Admira bereits einen Zähler in Sichtweite hatte. Aber in der 81. Minute wurde dieser Traum dann zerstört. Keeper Leitner ermöglichte es den Salzburgern mit seinem einzigen Fehler, das 0:1, das letztlich auch reichen sollte, zu erzielen.

(Karim Adeyemi, hier umsorgt von Roman Kerschbaum und Emanuel Aiwu, verzeichnete einige gefährliche Momente)

Die Admira agiert sehr aufopfernd

Die Salzburger, die mit drei Siegen bei 11:2-Toren hervorragend aus den Startlöchern gekommen sind, sind auch in Maria Enzersdorf der uneingeschränkte Favorit. Und die Jaissle-Truppe ist es auch, die erwartungsgemäß das Spiel vom Start weg in der Hand hat. 4. Minute: Camara zündet eine Rakete aus der zweiten Reihe, Admira-Keeper Leitner verhindert aber Schlimmeres. 6. Minute: Adeyemi taucht alleine vor dem Tor auf, wieder ist Leitner auf dem Posten. Danach gelingt es den Herzog-Schützlingen durchaus, die "Bullen" vom Tor fernzuhalten. Die Hausherren schlagen sich sehr wacker. Was sich daran wiedergibt, dass die Mozartstädter keine nennenswerten Möglichkeiten vorfinden. Was die Gäste auch bemüht sind zu versuchen, die organisierten Südstädter lassen sich nicht entscheidend aushebeln. Sehr oft versuchen es die Gäste durch die Mitte, da aber gibt es kein Durchkommen für RB Salzburg - Halbzeitstand: 0:0.

(Auch vor dem Salzburger Gehäuse kam es dann und wann zu brenzligen Situationen)

Adamu markiert mit Köpfchen das 0:1

Gelingt es den Heimischen, das torlose Remis in der ersten Hälfte war ein erster Teilerfolg, den Salzburgern auch im zweiten Durchgang erfolgreich die Stirn zu bieten. Was zu Beginn auch der Fall war. Der regierende Meister wirkt sogar etwas ratlos. Man ist auf der Suche nach einem Rezept, mit dem man die griffig agierenden Heimischen stürzen kann. Eine Möglichkeit sind Distanzschüsse, wie der von Adeyemi in der 53. Minute. Aber die Salzburger wirken auch nachfolgend ideenlos bzw. fehlt die Variabilität, um Zählbares zu verbuchen. So beginnt dem Gast mehr und mehr die Zeit davonzulaufen. Die Admira wirkt weiter sehr entschlossen. Jetzt will man sich für das Engagement mit zumindest einen Punkt belohnen. Dann aber kommt die 81. Minute: Camara bringt den hohen Ball in den Gefahrenraum. Torhüter Leitner kommt unmotiviert aus dem Kasten, der eingewechselte Adamu übernasert die Sache. Per Kopf markiert er das 0:1. In der 84. Minute trifft dann Okafor nur den Torpfosten - letztlich bleibt es beim knappen Salzburger Auswärtssieg. In der nächsten Runde gastiert die Admira am Samstag, 21. August um 17:00 Uhr in Wolfsberg. Die Salzburger besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen Aufsteiger Klagenfurt.

FC ADMIRA WACKER - FC RED BULL SALZBURG 0:1 (0:0)

BSFZ Arena/Südstadt, 2.800 Zuseher, SR: Harald Lechner (Wien)

Admira Wacker: Leitner, Bauer, Malicsek, Zwierschitz, Aiwu, Lukacevic, Kerschbaum, Vorsager (84. Hausjell), Babuscu (64. Elmkies), Kronberger (59. Ristanic), Mustapha (59. Starkl)

Red Bull Salzburg: Köhn, Ulmer (82. Bernardo) Solet, Wöber, Kristensen, Aaronson (62. Capaldo), Seiwald, Camara, Sucic (62. Bernede), Adeyemi (62. Okafor), Sesko (46. Adamu)

Tor: 0:1 (81. Adamu)

Gelbe Karten: Leitner bzw. Mustapha, Capaldo, Adamu

Gelb-Rote Karte: Baur-CoTr. (Admira)

stärkste Spieler: Lukacevic, Aiwu, Malicsek bzw. Camara, Solet, Wöber

Stimmen zum Spiel:

Andreas Herzog, Trainer Admira:

"Wir haben von der ersten Minute an alles hineingehaut, was wir haben, und waren in der Defensive sehr gut. Auch die Offensive hat gut verteidigt. Leider waren wir einmal unachtsam. Man muss aber berücksichtigen, dass wir gegen das beste Team in Österreich gespielt haben."

Matthias Jaissle, Trainer Salzburg:

"Es war natürlich ein verdienter Sieg, die Admira hat uns aber mit einer sehr guten Defensivleistung Probleme bereitet. Das Wichtigste waren am Ende die drei Punkte. Ich habe eine junge Mannschaft, die ich unverändert gelassen habe, damit wir weiterhin im Rhythmus bleiben."

Photocredit: GEPA/RB Salzburg & Josef Parak

by: Ligaportal/Roo