Der RZ Pellets WAC empfing bei hochsommerlichen Temperaturen die WSG Tirol im Lavanttal. Zwei Mal konnte die Silberberger-Elf in Führung gehen, Tai Baribo glich aber jeweils für die Hausherren aus. In der Tabelle machen aber beide Teams durch das Remis keine allzu großen Sprünge.

Ohne lange Eingewöhnungsphase

Beide Teams legten keinen Wert auf eine geordnete Anfangsphase - und legten los wie die Feuerwehr. Liendl scheiterte zunächst aus spitzem Winkel, wenig später fiel auf der Gegenseite der Führungstreffer: Sabitzer bediente Koch am Flügel, zum Überraschen aller versuchte Koch es direkt - und drin zappelte der Ball (6.). Auch WAC-Keeper Kuttin war überrumpelt und sah beim frühen Gegentor nicht gut aus. Die Wolfsberger aber ließen sich nicht entmutigen, Wernitznig (8.). sowie Baribo (10., scheiterte doppelt an Ozegovic) drückten auf den raschen Ausgleich. Aus dem Nichts bot sich aber den Gästen die Möglichkeit auf das 2:0: Abermals war Sabitzer der Ausgangspunkt, Klassen legte für Vrioni ab - aus kurzer Distanz drosch dieser den Ball aber über den Kasten. Es boten sich immer wieder Lücken in der Abwehr der Dutt-Elf, Anselm war in der 30. Spielminute ein Nutznießer einer solchen - Kuttin machte sich aber breit und wehrte im Eins-gegen-Eins stark ab. Hinten abgewehrt - und vorne machten die Kollegen den Ausgleich. Mit Ballglück setzte sich Baribo gegen zwei Gegenspieler durch und netzte zum 1:1 ein - Ozegovic hatte da keine Chance mehr. Das Momentum war auf der Seite des WAC, Baribo zeigte sich vorne gefährlich - aber erst ging es in die Pause.

Baribo mit der doppelten Retourkutsche

Den besseren Start nach dem Wiederanpfiff erwischten die Gäste aus Tirol - und gingen sogleich wieder in Führung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld spielte Koch den Ball klasse auf Anselm, dieser setzte sich durch und schob ein (61.). Aber erneut konnten die Lavanttaler in Person von Tai Baribo ausgleichen: Peretz brachte die Flanke in die Gefahrenzone, Baribo besorgte aus spitzem Winkel das 2:2 (67.). Allzu viel tat sich in weiterer Folge nicht mehr - beide Teams mussten den hohen Temperaturen Tribut zollen.

Durch das Remis steht der WAC - zumindest vorübergehend - vor der Wiener Austria auf dem 11. Tabellenrang, die WSG ist weiterhin im Tabellenmittelfeld zu finden.

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

RZ Pellets WAC - WSG Tirol 2:2 (1:1)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; SR Ciochirca

Nachlese: Ticker RZ Pellets WAC - WSG Tirol

Tore: 6. 0:1 Fabian Koch, 33. 1:1 Tai Baribo, 61. 1:2 Tobias Anselm, 67. 2:2 Tai Baribo

Startelf WAC: Kuttin - Dedic, Baumgartner, Gugganig, Scherzer; Taferner, Leitgeb, Wernitznig; Liendl; Röcher, Baribo

Startelf WSG Tirol: Ozegovic - Koch, Behounek, Awoudja, Klassen; Rogelj, Petsos, Blume, Anselm; Sabitzer, Vrioni

Gelbe Karten: 82. Dedic bzw. 44. Petsos, 56. Vrioni, 76. Sabitzer

Geschrieben von Fabian Beer; Foto: Pulsinger