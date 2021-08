Bei hochsommerlichen 30 Grad empfing mit dem Cashpoint SCR Altach der Angstgegner die Rekordmeister vom SK Rapid. Rapid ging durch einen Grüll-Freistoß in Führung - doch dann drehten die Altacher auf. Nussbaumer und Nuhiu drehten die Partie, Altach durfte sich über den Dreier freuen. Und Rapid: Sie blieben der Altacher Lieblingsgegner.

Drangphase, aber keine Tore

Rapid startete komplett überlegen in die Partie, ließ Altach nur selten an den Ball. Ein erstes Mal gelangen die Gäste über Fountas in die Gefahrenzone, Dabanli konnte seinen Abschluss aber noch blocken (10.). Es ging in gewohnter Manier weiter: Rapid machte das Spiel, suchte die Lücke in der Altacher Abwehr. Altach wartete auf die Umschaltmomente – diese boten sich den Vorarlbergern aber nichtWenig später zappelte der Ball dann ein erstes Mal in den Maschen: Greiml flankte den Ball mit viel Übersicht in den Rücken der Altacher Abwehr, fand dort Mitspieler Fountas – und der Grieche zeigte seine artistischen Fähigkeiten. Per Seitfallzieher brachte dieser den Ball auf das Tor, Casali rettete erst noch an die Latte. Den Nachschuss verwertete Fountas dann eiskalt. Einzig: Der VAR entschied – zurecht – auf Abseits. Anschließend kippte das Spiel – plötzlich hatte Altach die dicken Möglichkeiten. Nuhiu kam immer wieder gefährlich vor den Strebinger-Kasten, war nach Eckbällen brandgefährlich (40. & 45./+4). Und auch Krizmann wollte es – wie auch schon Fountas – ganz schön machen. Einen abgefälschten Thurnwald-Abschluss verwertete er per Fallrückzieher, Strebinger passte aber auf und lenkte den Ball gerade noch an das Aluminium.

Ein Spiel wie ein Drama

Nach dem Seitentausch präsentierte sich den 4837 Zuschauern in der Altacher Cashpoint Arena lange eine ausgeglichene Partie ohne viele Torraumszenen. Und so verwunderte es auch nicht, als das Führungstor aus einem Standard resultierte: Der eingewechselte Grüll verwertete einen Freistoß aus gefährlicher Position direkt, die Altacher Mauer offenbarte dabei Lücken, Nuhiu fälschte den Ball zudem noch ab. Nichtsdestotrotz: Rapid führte mit 1:0 (59.). Altachs Trainer Damir Canadi reagierte und brachte mit Nussbaumer, Edokpolor und Meilinger drei neue Spieler. Rapid ging ein wenig die Luft aus, die Hütteldorfer investierten nur mehr wenig. Altach hingegen wollte den Ausgleichstreffer. Und dieser sollte gelingen. Netzer spielte den Ball von links ins Zentrum, dort erreichte Nuhiu den Ball nicht mehr – und so flutschte das Spielgerät durch zu Nussbaumer. Der Stürmer fackelte nicht lange, haute den Ball unhaltbar in die Maschen. Kurz mussten die Altacher noch bangen – der VAR checkte die Situation noch einmal. Doch Nussbaumer war beim Abspiel wohl noch auf gleicher Höhe, eine knifflige Situation. Schiedsrichter Kijas gab den Treffer aber zur Freude der Canadi-Elf. Doch es kam noch dicker für die Gäste: Bei einer Flanke in den Strafraum

wusste sich Knasmüllner nur mehr mit der Hand zu helfen – es gab Elfer für die Altacher. Atdhe Nuhiu ließ sich nicht zweimal bitten – und verwandlete eiskalt zur 2:1-Führung. Sieben Minuten Nachspielzeit gab es – Sieben Minuten mussten die Hausherren zittern. Aber da Kitagawa noch an sämtlichen verfügbaren Altacher Beinen scheiterte, blieben die Punkte im Ländle. Und es blieb dabei: Rapid ist ein Lieblingsgegner der Canadi-Elf.

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Cashpoint SCR Altach - SK Rapid 2:1 (0:0)

CASHPOINT Arena, Wolfsberg; 4837 Zuschauer; SR Kijas

Nachlese: Ticker Cashpoint SCR Altach - SK Rapid

Tore: 0:1 Marco Grüll (Freistoß), 82. 1:1 Daniel Nussbaumer, 90./+1 Adthe Nuhiu (Elfmeter)

Startelf Altach: Casali - Schreiner, Zwischenbrugger, Dabanli, Thurnwald; Bukta, Haudum, Strauss, Reiter; Krizman, Nuhiu

Startelf Rapid: Strebinger - Wimmer, Hofmann, Greiml; Auer, Schuster, Grahovac, Schick; Fountas, Knasmüllner; Kara

Foto: SCRA