Der TSV Hartberg empfing am Samstagnachmittag in der vierten Runde der Bundesliga den SV Ried. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel. Diese Rolle konnten sie aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis. Das Match war bis zur letzten Sekunde spannend.

Führung für Ried

Das Spiel beginnt und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Nach regelwidrigem Einsteigen von Jovicic gegen Tadic Freistoß für den TSV. Horvath mit dem Freistoßball von rechts mit dem rechten Innenrist, auf Felix Luckeneder, doch der gebürtige Linzer kommt in der Box nicht optimal unter den Ball - drüber. Die Antwort der Rieder! Und was für eine! Vorlagengeber vom Dienst Stefan Nutz wieder Mal wie so oft in diesen Saisonauftaktwochen mit einem seiner genialen Zuspiel - diagonaler Flugball von halbrechts am Strafraum auf Seifedin Chabbi, der an der linken Stange mit einem Hechtkopfball Schlussmann Sallinger zu einem tollen Reflex veranlasst. Die Gäste haben mehr Ballbesitz und sind weiter offensivfreudig - allen voran Ante Bajic, der sich über rechts durchsetzt, bei seinem Flachpass in die Box auf Seifedin Chabbi ist jedoch Mario Sonnleitner zuvor klärend zur Stelle. Nach Foulspiel von Milos Jovicic, der manchmal zu ungestüm attackiert, gegen Jürgen Heil Freistoß aus dem linken Halbfeld. Sascha Horvath bringt den Ball in den Strafraum, wo die Rieder die Lufthoheit haben. Doch die Gastgeber setzen nach und erwirken durch Philipp Sturm über rechts im Strafraum den ersten Cornerball. In der 19. Minute die erste Top-Torchance für die Rieder, die es wieder schaffen mit schnellem Spiel hinter die Vierer-Abwehrkette des TSV zu kommen. Stefan Nutz mit dem präzisen Schnittstellen-Flachpass auf Ante Bajic, der halbrechts im Strafraum allein auf Keeper Sallinger zu läuft, doch der TSV-Torhüter zeitgerecht aus seinem Kasten und per Fußabwehr in höchster Not rettend. Weiter geht es mit dem nächsten Cornerball von rechts durch Horvath mit rechts, abgewehrt, Nachschuss aus dem Hinterhalt von Tobias Kainz, der mit seinem linken Volleyschuss Constantin Reiner empfindlich trifft. Der Rieder Abwehr-Hüne schüttelt sich und macht weiter. Die Gastgeber agieren griffiger, wiederholt mit Balleroberungen im Mittelfeld gegen nachlassende Rieder. So hat jede Mannschaft seine Phasen - erste Viertelstunde die Gäste tonangebend, jetzt die Hartberger, bei denen Coach Kurt Russ auch taktisch umgestellt hat. Doch jetzt auf der Gegenseite der gebürtige, 21-jährige Salzburger Nikola Stosic mit dem Freistoßball von halbrechts, doch zu kurz geraten. Die Hartberger klären. Doch die Gäste setzen nach - wiederholt der unaufhaltsame Ante Bajic, der über die rechte Außenbahn den nächsten Cornerball erwirkt. Das Duell mutiert zum Geduldspiel. Der TSV im letzten Drittel noch ohne Punch und Durchschlagskraft, da agieren die Rieder schon - dank Passgeber Nutz und dem schnellen Bajic - vielversprechender und hatten durch Chabbi sowie Bajic bereits Top-Torchancen. Dazu der durch Intervention vom VAR aberkannte Treffer von Tin Plavotic nach vermeintlichem Handspiel. In der 38. Minute probiert es Jürgen Heil es aus der Distanz, Milos Jovicic klärt ins Toraus. Nächster Cornerball für die Gastgeber durch Horvath iesmal von links und mit kurzer Variante, Flachpass, ehe Horvath die Kugel vom linken Strafraumeck diagonal an die zweite Stange flankt, wo Manfred Gollner ein Offensiv-Foul begeht und den Kopfball direkt in die Arme von Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger brachte. Doch die Rieder sind und bleiben dem Führungstreffer näher. David Stec mit dem Ballverlust und dann schnelles Umschaltspiel der Rieder über Seifedin Chabbi, der die Kugel rechts raus spielt auf Ante Bajic, dessen Rechtsflanke an die hintere Stange wieder Chabbi findet, der knapp das linke Eck verfehlt. Nächste günstige Gelegenheit für die Innviertler, die sich allein anhand des Torchancen-Plus eine Führung verdient hätten zu diesem Zeitpunkt. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es doch 1:0. Wieder Mal Stefan Nutz mit dem Assist: Lang gezogener Freistoßball aus dem rechten Halbfeld mit links vom 29-jährige Routinier, die Kugel lange in der Luft, ehe auf Höhe der hinteren Stange Constantin Reiner vor Philipp Erhardt zu ungehindert zum Kopfball kommt und einnetzt. Verdiente Rieder Führung, worauf es in die Pause geht.

Ausgleich für Hartberg

Paukenschlag nach Wiederbeginn durch den TSV! Tobias Kainz mit einem satten Rechtsschuss aus 22 Metern nach nicht mal 30 Sekunden ans rechte Kreuzeck. Der TSV ist nach dem Dreifach-Tausch in der Pause druckvoll - die bisher solide Rieder Hintermannschaft gerät in dieser Phase nach Wiederbeginn von einer Verlegenheit in die andere...Tadic halbrechts im Strafraum, überwindet Keeper Sahin-Radlinger, doch der TSV-Toptorjäger bringt den Ball aus der Drehung nicht auf das Tor, sondern schießt seitwärts. In der 56. Minute sollte sich der Einsatz bezahlt machen. Co-Produktion Sascha Horvath und Dario Tadic: Der 31-jährige Mittelstürmer steckt durch für den Flügelflitzer, der im Strafraumzentrum entschlossen vollendet und sich für seine bisherige Leistung belohnt. Der 24-Jährige nach seinem Doppelpack vor einer Woche in Klagenfurt schon wieder mit einem Treffer. Wie Tadic nun mit je drei Saisontreffern. Die Rieder tun sich im zweiten Durchgang schwer. Die Hartberger sind hingegen weiter am Drücker. Lochpass auf den eingewechselten Noel Niemann, der halbrechts im Strafraum zum Abschluss in Richtung hinterer Pfosten kommt. SVR-Goalie Sahin-Radlinger, saisonübergreifend seit Monaten in bestechender Form, macht sich lang und pariert. Doch dann scheint sich auch Schlussmann Sahin-Radlinger von seinen Vorderleuten anstecken zu lassen, lässt einen aufspringenden, doch sicher geglaubten Ball aus der Hand gleiten, ehe Julian Wiessmeier als "Feuerwehrmann" einspringt und gerade noch vor Paintsil bereinigt. Durchatmen beim 28-jährigen, gebürtigen Rieder und seinem Team. Dann doch wieder einmal ein schnelles Umschaltspiel der Rieder. Ante Bajic in zentraler Position, rund 30 Meter vor dem Gastgeber-Gehäuse, schaut auf und lupft die Kugel aus großer Distanz auf das gegnerische Tor - über Keeper Sallinger, doch auch den Kasten. Frecher Versuch vom SVR-Offensivakteur. Die Schlussviertelstunde bricht an. Dann kommt auch Ried wieder besser ins Spiel. Michael Lercher mit einer Einwurf-Flanke, diesmal von rechts - wieder auf Zielspieler Constantin Reiner, doch der Rieder Funkturm wird an der ersten Stange wieder gut abgeschirmt. Dennoch jetzt wieder druckvollere Spielphase der Rieder. Dann Rieds Daniel Offenbacher mit einem Cornerball von rechts, gefahrvoll, Stefan Nutz in der Box mit einer artistischen Einlage, zwingt Schlussmann Sallinger zu einer Glanzparade. Nächster Cornerball von rechts, keine Gefahr diesmal. Gelingt den Riedern tatsächlich noch der Luckypunch? Derzeit ist die Heraf-Elf am erneuten Führungstreffer näher dran wie die Gastgeber, die seit 25 Minuten ohne Torabschluss sind. Doch jetzt vielleicht: Sascha Horvath halbrechts im Strafraum, ein Haken, noch einer, ehe die vielbeinige Rieder Abwehr den Hartberger Außen bremst bzw. abblockt. Das ist es dann auch. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Photocredit: GEPA/Admiral