Am 4. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der LASK auf den SK Puntigamer Sturm Graz. Und dabei hatte es lange Zeit den Anschein, der Gastgeber sollte in Bälde in Führung gehen. Zweimal traf man nur die Torumrandung. Dann aber war die "Schonzeit" vorbei. Denn nun agierten auch die Steirer mit viel Wucht und Elan nach vorne. Yeboah brachte die Gäste in der 66. Minute in Führung. Daraufhin ließen sich die Steirer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. In Summe betrachtet war man diesmal einfach das abgebrühtere Team, das es verstand die Chancen auch zu nützen.

(LASK-Defender Philipp Wiesinger versus Torschütze Kelvin Yeboah: Die beiden schenkten einander auch in der Luft nichts)

Der LASK verzeichnet ein Chancenplus

Bei bester Stimmung auf den Rängen in der Paschinger Raiffeisen Arena, begegnen einander erwartungsgemäß, zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Die Begegnung wird sehr intensiv geführt, man schenkt einander absolut keinen Freiraum. 10. Minute: Karomoko mit dem Zuspiel auf Goiginger, der dann an Gästekeeper Siebenhandl scheitert. Mit dieser ersten Torgelegenheit sind die Athletiker dabei, aktiver am Spiel teilzunehmen. Die "Blackies" gehen zwar höchstmotiviert an die Sache heran. Aber vor des Gegners Tor herrscht vorerst noch wenig Regsamkeit. 20. Minute: Michorl zirkelt einen Freistoßball aus 17 Metern ans Lattenkreuz. Und die Linzer bleiben, was Torgefährlichkeit anbelangt, weiter am Drücker. 32. Minute: Renner versucht es aus der Distanz, er verfehlt sein Ziel nur knapp. Sturm Graz enttäuscht, hinsichtlich dem Spiel nach vorne, auf allen Linien. LASK-Schlussmann Schlager erlebt im ersten Abschnitt einen soweit geruhsamen Arbeitstag - Halbzeitstand: 0:0.

(Die Begegnung war geprägt von beinharten Zweikämpfen, sowohl am Grasgrün wie auch im ersten Stock)

Der eingewechselte Sarkaria macht den Unterschied aus

Welchem Team gelingt es im zweiten Durchgang die Taktzahl entsprechend zu erhöhen. Vor allem die Steirer werden einen Zahn zulegen müssen, will man die Heimreise nicht punktelos antreten müssen. Aber es ist weiter die Thalhammer-Truppe, die weiter spielbestimmend ist. Vor allem von Rene Renner kommt auf der linken Angriffsseite sehr viel Gefährliches daher. 58. Minute: Balic bedient Flecker im Rückraum, der trifft dann aber nur die Torstange. Der zweite Linzer Alu-Treffer, langsam müssen die Ilzer-Schützlinge froh sein, diesen einen Punkt festhalten zu können. Dann kommt die 66. Minute: Yeboah versetzt Maresic im Strafraum, auch der Abschluss passt, Sturm führt plötzlich 1:0 (Assist: Stankovic). Was dann ein Schockmoment für die Heimischen war. Denn nun geht vieles nicht mehr so einfach von der Hand. Sturm legt in der 83. Minute noch ein Tor drauf. Der eingewechselte Ljubic mit dem Zuspiel auf Sarkaria, der das 0:2 markiert. Aber im Gegenstoß kommt es zum 1:2. Michorl beweist aus der Ferne einmal mehr Zielgenauigkeit (Vorarbeit: Hong). In der 87. Minute treffen auch die Gäste in der Person von Sarkaria die Stange. Im Alu-Verhältnis steht es demnach 2:1, das Spiel aber gewinnt Sturm Graz mit 1:3. Weil ein bärenstarker Sarkaria einen Alleingang in der 94. Minute noch erfolgreich abschließt. In der nächsten Runde besitzt der LASK am Sonntag, 22. August um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen Hartberg. Sturm empfängt zur selben Zeit die Wiener Austria.

LASK - SK STURM GRAZ 1:3 (0:0)

Raiffeisen Arena, 6.000 Zuseher, SR: Gerhard Grobelnik (Wien)

LASK: Schlager, Letard (32. Maresic), Filipovic, Wiesinger, Renner, Michorl, Flecker (85. Potzmann), Grgic (72. Hong), Karamoko (72. Raguz), Balic (72. Nakamura), Goiginger

Sturm Graz: Siebenhandl, Stankovic, Wüthrich, Gazibegovic (77. Jäger), Affengruber, Dante, Kiteishvili (89. Prass), Jantscher (61. Sarkaria), Kuen (61. Ljubic), Hierländer, Yeboah (77. Niangbo)

Torfolge: 0:1 (66. Yeboah), 0:2 (83. Sarkaria), 1:2 (85. Michorl), 1:3 (94. Sarkaria)

Gelbe Karten: Wiesinger, Grgic, Michorl bzw. Gazibegovic, Kiteishvili, Stankovic

stärkste Spieler: Renner, Michorl, Filipovic bzw. Sarkaria , Wüthrich, Stankovic

Stimmen zum Spiel:

Dominik Thalhammer, Trainer LASK:

"Wir sind alle sehr enttäuscht, weil wir das Spiel 65 Minuten lang ganz klar im Griff hatten. Wir waren aber in beiden Strafräumen nicht gut genug. Das 0:1 darf einfach nicht passieren, das war ein krasser individueller Fehler. In Summe haben wir uns freilich mehr erwartet, so aber halten wir nach vier Partien bei verbesserungsfähigen fünf Punkten."

Christian Ilzer, Trainer Sturm Graz:

"Bei diesen Temperaturen so ein hohes Tempo zu gehen, das war schon sehr beeindruckend. In gewissen Phasen war für uns das nötige Glück dabei, der LASK hat zweimal die Latte getroffen. Eine super Einzelaktion von Lelvin Yeboah hat das Spiel für uns auf Schiene gebracht."

