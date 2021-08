Der Tabellenletzte der Admiral Bundesliga FK Austria Wien empfing den Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt. Gespielt wurde vor 6800 Besuchern in der Generali Arena in Wien. FAK-Coach Manfred Schmid zollte den Gegner vor dem Spiel Respekt und lobte Klagenfurt in den höchsten Tönen. Er forderte von seiner Mannschaft unbedingten Siegeswillen und Mut ein. Das Team von Peter Pacult wollte es den Gastgebern so schwer als möglich machten und peilte eine Überraschung an. Am Ende teilten sich die Mannschaften die Punkte und trennten sich mit 1:1.

Der erste Durchgang endete torlos - beide Teams konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen

Anfangs waren beide Teams voll auf Angriff eingestellt: Nach zwei tollen Möglichkeiten der Klagenfurter (Markus Pink und Patrick Greil) zeigten auch die Wiener durch Manfred Fischer ihre Offensivqualitäten. Die Violetten aus Wien waren zwar am Spielfeld die aktiver Mannschaften, es lief bis zum gegnerischen Strafraum hervorragend - der letzte Pass kam aber zumeist nicht an. Auf der Gegenseite standen die Klagenfurter Violetten hinten sehr kompakt - nach vorne hin aber sehr fehleranfällig - es lief noch nicht so ganz rund bei den Gästen. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es noch einmal etwas turbulent im Strafraum der Heimischen - Patrick Greil und Nicolas Wimmer kamen aber nicht entscheidend zum Abschluss - es blieb beim 0:0 Halbzeitstand.

In der besten Phase der Wiener Austria erzielte Austria Klagenfurt wie aus dem Nichts das 0:1

Im zweiten Durchgang starteten die Wiener Veilchen gleich mit einer hochkarätigen Torchance: Ein Eckball von rechts gelangte auf den ersten Pfosten, wo Johannes Handl lauerte. Er verlängerte den Ball per Kopf auf die zweite Stange - Lukas Mühl kam dort unbedrängt zum Abschluss - schoss aber vorbei. Die Wiener drückten jetzt auf die Führung, wollten unbedingt den ersten Treffer erzielen - es kam jedoch anders: In der 57. Minute brachte Florian Rieder einen Corner in die Mitte und Kapitän Thorsten Mahrer schraubte sich am ersten Pfosten zum Kopfball hoch - der Ball schlägt im Kasten ein - es stand jetzt 0:1 für Austria Klagenfurt. Die Jungs vom Verteilerkreis gaben sich aber noch nicht geschlagen und glichen in der 71. Minute aus. Nach einem Stangenschuss von Marco Djuricin brachte Johannes Handl den Ball zum 1:1 im Tor unter. In der Schlussphase wurde es noch hektisch - Gloire Amanda wurde nach Einschreiten des VARs mit der roten Karte vom Platz gestellt. Das Duell der violetten Austria aus Wien gegen die violette Austria aus Klagenfurt endete mit einem 1:1 Unentschieden.

FK AUSTRIA WIEN - SK AUSTRIA KLAGENFURT 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (57. Mahrer), 1:1 (71. Handl)

Generali Arena; 6800 Besucher; Hameter - Obetzberger - Tekeli

Aufstellung:

FK Austria Wien: Patrick Pentz, Eric Martel, Vesel Demaku (65. Ohio), Alexander Grünwald (58. Jukic), Lukas Mühl, Markus Suttner (K), Manfred Fischer (83. Pichler), Dominik Fitz, Georg Teigl, Johannes Handl, Marco Djuricin

Austria Klagenfurt: Phillip Menzel - Maximiliano Moreira Romero (70. Blauensteiner), Thorsten Mahrer (K), Nicolas Wimmer - Patrick Greil, Alex Timossi Andersson, Christopher Brian Cvetko (56. Saravanja), Florian Rieder (64. Amanda), Philipp Hütter, Turgay Gemicibasi - Markus Pink

Rote Karte: Gloire Amanda (94. Foul)

by ReD

Fotos: Josef Parak

