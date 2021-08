Der FC Salzburg feierte im Hinspiel des Play-offs zur UEFA Champions League gegen Bröndby IF einen späten 2:1-Heimsieg. Mikael Uhre hatte den dänischen Meister früh in Führung gebracht (4.), Karim Adeyemi gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich (56.), ehe Brenden Aaronson in der 90. Minute den Siegtreffer besorgte. Das Rückspiel steigt am Mittwoch in einer Woche in Kopenhagen.

Salzburg agiert nach dem Blitzstart der Dänen zu ungenau

Die Gäste aus Dänemark erwischten die Bullen eiskalt und gingen bereits früh in Führung: Nach einer missglückten Klärungsaktion von Kristensen schnappte sich Mensah das Leder und brachte selbiges flach in den Strafraum, wo sich Mikael Uhre im Duell gegen Wöber durchsetzte und aus Drehung ins lange Eck schoss - 0:1 (4.). Ein Treffer, der den personell geschwächten Dänen freilich in die Karten spielte.

Doch in weiterer Folge spielten nur die Bullen: In der 12. Minute ließ Capaldo eine Großchance liegen und verzog freistehend im Strafraum, ehe Youngster Sesko mit einem Flachschuss an Hermansen scheiterte (29.). Die Hausherren agierten im letzten Drittel jedoch etwas zu nervös und ungenau.

Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde es nochmal wilder: Zunächst ließ Hermansen einen Schuss von Sucic zur Seite prallen, wo Sesko hauchzart zu spät kam. Kurz vor dem Pausenpfiff netzte Kristensen zum vermeintlichen 1:1 ein, doch das Schiedsrichterteam um Szymon Marciniak aus Polen hatte korrekterweise ein Abseits erkannt. Eine knappe, aber richtige Entscheidung.

Adeyemi und Aaronson lassen Bullen jubeln

Die Hausherren agierten nach dem Seitenwechsel giftig, schnürten den Gegner regelrecht ein und erarbeiteten sich fast schon minütlich eine Torchance. Die pure Dominanz der Salzburger führte in der 56. Minute zum hochverdienten Ausgleich: Zunächst scheiterte Joker Aaronson an Hermansen, ehe Adeyemi den Nachschuss im langen Eck versenkte - 1:1 (56.).

Getragen von der rund 17.500 Zuschauern wollten die Bullen sofort nachlegen, doch Sesko schoss nur wenige Augenblicke nach dem Ausgleich haarscharf vorbei. Kurz darauf verhinderte Hermansen mit einer spektakulären Reaktion ein Tor von Sucic. Salzburg konnte diese Drangphase jedoch nicht in ein Tor ummünzen, da auch Adeyemi haarscharf das Ziel verfehlt hatte (64.).

In der 72. Minute hatte Ulmer den Führungstreffer auf dem Fuß, doch er drehte das Spielgerät hauchzart am langen Eck vorbei, ehe die Bullen kurz zittern mussten, als Slimane den Ball aus der Distanz an die Latte hämmerte (76.). Den verdienten Siegtreffer erzielten aber die Bullen: Solet steckte ideal durch auf Joker Brenden Aaronson, der das Leder ins kurze Eck schoss - 2:1 (90.). Der US-Amerikaner hatte bereits gegen den FC Barcelona spät zum Sieg eingenetzt.

Champions League, Play-off, Hinspiel

FC Salzburg - Bröndby IF 2:1 (0:1)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 17.530 Zuschauer; SR Marciniak (POL)

Tore: Adeyemi (56.), Aaronson (90.) bzw. Uhre (4.)

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo (46./Aaronson), Sucic, Camara, Seiwald - Sesko (77./Adamu), Adeyemi (82./Okafor)

Bröndby IF: Hermansen - Bruus, Hendriksen, Maxsö, Tshiembe, Mensah - Gammelby (86./Kvistgaarden), Frendrup, Ben Slimane, Hedlund (72./Pavlovic) - Uhre (65./Andersen)

Gelbe Karten: Frendrup (69.), Maxsö (84.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images