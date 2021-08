Beim Europa League Play-off-Hinspiel traf der slowenische Vertreter NS Mura auf den SK Sturm Graz. Und dabei legten die Grazer ein abgeklärtes Spiel der Sonderklasse an den Tag. Die letzten drei Siege in der Meisterschaft haben da das Seinige dazu beigetragen. Denn auch der 0:1-Verlusttreffer in der 3. Minute warf Sturm überhaupt nicht aus der Bahn. Das Resultat war eine verdiente 3:1-Führung nach 63. Minuten. Dann aber gab es doch auch Kritikpunkte zum anbringen. Denn in den letzten 20 Minuten war ein bärenstarker Siebenhandl zwischen den Pfosten nötig, der das Resultat festhalten konnte.

(In den letzten 20 Minuten war es wichtig, Jörg Siebenhandl im Tor zu haben, der den 3:1-Auswärtssieg von Sturm Graz in Mura festhalten konnte)

Sturm Graz agiert sehr abgeklärt

Gerade einmal 95 km ist das slowenische Murska Sobota von Graz entfernt. Beide Mannschaften haben es sich bei diesem "Mur-Derby" zum Ziel gesetzt in die EL-Gruppenphase einzuziehen. Auf den Verlierer warten als Trostpflaster immerhin noch die Conference-Gruppenspiele, die aber mit 700.000 € weniger dotiert sind. Das Spiel beginnt mit einem Knalleffekt: 3. Minute: Ziga Skoflek (Assist: Kous) ballert das Leder anstandslos aus 20 Metern zum 1:0 in die Kreuzecke. Wovon sich die Ilzer-Mannen aber völlig unbeeindruckt zeigen. 18. Minute: Kapitän Kozar legt Kiteishvili im Strafraum. Top-Schiri Michael Oliver zeigt auf den Elfmeterpunkt: Jakob Jantscher sorgt für den 1:1-Gleichstand. Die Steirer bleiben auch danach das spielbestimmende Team. Mura ist nur am reagieren anstatt am agieren. Stankovic (23.) und Ljubic (26.) finden noch tolle Grazer Möglichkeiten vor, Halbzeitstand aber 1:1.

Das Schlussdrittel gehört NS Mura

Was hat der Coach des Gastgebers, Ante Simundza, seinen Mannen nun für den zweiten Durchgang mitgegeben? Will man das Remis festhalten, oder versucht man gegen einen spielstärkeren Gegner, noch auf Sieg zu spielen? Die zweite Hälfte beginnt dann so wie erste endete, mit druckvollem Sturm-Spiel in Richtung Mura-Gehäuse. Aber in der 55. Minute muss es eigentlich 2:1 stehen, aber Torschütze Skoflek lässt eine Topchance ungenützt. So sind es nach einer gespielten Stunde eben die Gäste, die mit 1:2 vorlegen. Yeboah mit der Maßflanke auf Kiteishvili, der per Kopf vollstreckt. 63. Minute: Der Treffer zeigt Wirkung. Füchterlicher Fehlpass der Slowenen, Yeboah nimmt das Geschenk dankend an und erhöht auf 1:3. Plötzlich ist Mura wesentlich besser im Spiel. Aber die "Blackies" zeigen, das man auch in der Defensive kompakt zum auftreten weiß. Dreimal kann auch Keeper Siebenhandl in letzter Not erfolgreich eingreifen. Spielendstand: 1:3 - Sturm Graz hat beste Karte in die EL-Gruppenphase einzuziehen. Das Rückspiel in Graz geht am Donnerstag, 26. August um 20:00 über die Bühne. Einen Tag später kommt es zur mitSpannung erwarteten Auslosung für die Gruppenphase.

NS MURA - SK STURM GRAZ 1:3 (1:1)

Murska Sobota Stadion, 3.000 Zuseher, SR: Michael Oliver (ENG)

NS Mura (3-5-2): Obradovic, Marusko, Kous, Karnicnik (70. Marosa), Sturm, Gorenc, Kozar, Bobicanec (62. Mandic), Horvat, Skoflek (70. Pucko), Lotric (79. Klepac)

Sturm Graz (4-1-2-1-2): Siebenhandl, Stankovic, Wüthrich, Gazibegovic (81. Jäger), Affengruber, Dante, Kiteishvili (75. Kuen), Jantscher (66. Sarkaria), Hierländer, Ljubic (81. Geyrhofer), Yeboah (75. Niangbo)

Torfolge: 1:0 (3. Skoflek), 1:1 (18. Jantscher/Elfer), 1:2 (60. Kiteishvili), 1:3 (63. Yeboah)

Gelbe Karten: Sturm bzw. Stankovic

stärkste Spieler: Obradovic, Kozar bzw. Stankovic Affengruber, Dante, Siebenhandl

Stimme zum Spiel:

Stefan Hierländer, Kapitän Sturm Graz:

"Nach der 3:1-Führung ist uns die nötige Energie verloren gegangen. Wenngleich wir nach dem Fehlstart über eine Stunde lang, doch sehr viel investiert haben. Wir verfügen über eine sehr erfolgshungrige und homogene Truppe. Wir sind noch lange nicht am Ziel angelangt."

