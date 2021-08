Der LASK kam im Playoff-Hinspiel zur UEFA Europa Conference League gegen den schottischen Pokalsieger FC St. Johnstone nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Kane (17.) hatte die mutigen Gäste früh in Führung gebracht. Den Ausgleich besorgte Mamoudou Karamoko in der 60. Minute. Das Rückspiel steigt in einer Woche in Schottland.

LASK müht sich gegen engagierte Schotten

Die erste LASK-Chance ließ nicht lange auf sich warten: Jan Boller, der heute anstelle des angeschlagenen Wiesinger in die Startelf gerückt war und sein Startelf-Debüt gefeiert hatte, kam nach einem Goiginger-Eckball aus kurzer Distanz zum Abschluss und zwang Gäste-Goalie Clark zu einer Top-Parade (2.). Der anfängliche Druck der Hausherren ließ jedoch nach, sodass die Schotten die Partie ausgeglichen gestalten konnten.

Die kalte Dusche für die Oberösterreicher gab es in Minute 17: O`Halloran konnte nach einem langen Ball in die Tiefe unbedrängt in den Strafraum spielen, wo Kane früher an das Leder kam als Filipovic und zum 0:1 einschob. Wenige Augenblicke später verhinderte Schlager mit einer starken Parade Schlimmeres (19.).

Die Linzer taten sich gegen die aggressiven und kompakt verteidigenden Schotten extrem schwer, konnten sich kaum gefährliche Torchancen herausspielen. Demzufolge gingen die Schotten mit einer nicht unverdienten Führung in die Pause.

Karamoko gleicht per Elfmeter aus

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste: Callum Booth zog im Strafraum ab und zielte Richtung langes Eck, doch Schlager machte sich lang und parierte stark (48.). Sechs Minuten später war Schlager bei einem Kopfball der weiterhin sehr aktiven Schotten zur Stelle.

Nach gut einer Stunde entschied der schwedische Referee Nyberg nach einem Foul an Goiginger zu Recht auf Strafstoß für den LASK: Mamoudou Karamoko übernahm die Verantwortung und schob den Ball sicher ins linke untere Eck - 1:1 (60.). In der Folge fehlte es in der Partie etwas an Tempo. Zwar agierte der LASK engagiert, doch die zündenden Ideen in der Offensive blieben weitestgehend aus.

Die größte Chance auf den Siegtreffer fand der eingewechselte Nakamura vor, dessen Kopfball nach einer Potzmann-Flanke an die Innenstange prallte (90.). Startelf-Debütant Jan Boller scheiterte zwei Minuten später mit einem wuchtigen Freistoß an Clark (90.+2).

Europa Conference League, Play-off, Hinspiel

LASK - FC St. Johnstone 1:1 (0:1)

Wörthersee-Stadion, Klagenfurt; SR Nyberg (SWE)

Live-Ticker LASK gegen St. Johnstone

Tore: Karamoko (60./Elfmeter) bzw. Kane (17.)

LASK: Schlager - Boller, Andrade, Filipovic - Flecker (69./Potzmann), Grgic (84./Nakamura), Michorl (69./Hong), Renner - Balic (46./Schmidt), Karamoko (69./Raguz), Goiginger

St. Johnstone: Clark - Kerr, Gordon, McCart - Rooney, McCann, Davidson, Middleton, Booth - O'Halloran (90.+2/Hendry), Kane (87./May)

Gelbe Karten: Goiginger (30.), Grgic (82.) bzw. Gordon (50.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at