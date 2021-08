Der SK Rapid Wien hat die Türe zur Europa-League-Gruppenphase weit aufgestoßen: Effiziente Wiener feierten im Playoff-Hinspiel gegen den ukrainischen Klub Zorya Luhansk einen klaren 3:0-Heimsieg. Taxiarchis Fountas, Ercan Kara und Marco Grüll erzielten die Treffer für die Hütteldorfer, die am kommenden Donnerstag mit einem komfortablen Vorsprung in der Ukraine gastieren.

Taxi Fountas bestätigt seine Hochform und bringt Rapid in Front

Die Ukrainer hatten in der Anfangsphase mehr Spielanteile und fanden auch die erste Topchance vor: Kochergin spielte mit einem idealen Pass in die Tiefe Sayyad frei, der Strebinger umkurvte und das leere Tor vor sich hatte. Sein Abschluss fiel jedoch zu schwach aus, sodass Greiml auf der Linie retten konnte (11.).

Die Hausherren agierten bemüht, kamen im letzten Drittel aber nicht wirklich zur Geltung. In der 29. Minute verhalf den Hütteldorfern aber ein völlig missglückter Abschlag von Luhansk-Keeper Shevchenko zum Führungstreffer: Fountas schnappte sich das Leder, nahm sich dieses gut mit und ließ noch einen Gegenspieler stehen. Der Grieche zog aus gut 14 Metern ab und versenkte den Ball flach im kurzen Eck - 1:0 (29.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

Luhansk lässt Topchancen liegen, Rapid agiert eiskalt und effizient

Den ersten Abschluss nach dem Seitenwechsel gaben die Wiener ab: Kelvin Arase schoss von der Strafraumgrenze wuchtig Richtung Tor der Ukrainer, doch Shevchenko machte sich lang und drehte den Ball über das Tor (51.). Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit wurden die Ukrainer aber stärker: Zunächst ließ Imerekov eine gute Kopfballchance ungenützt, ehe Sayyadmanesh das lange Eck hauchzart verfehlte.

In der 65. Minute verhinderte der einmal mehr starke Greiml mit einem wichtigen Block einen Treffer von Zahedi (65.). Die Gäste blieben am Drücker und haderten mit einer katastrophalen Chancenverwertung: Kabaev scheiterte zunächst an Strebinger, ehe Ullmann in höchster Not den Ausgleich verhindern konnte.

Rapid hingegen agierte heute effizienter: Ullmann schoss den Ball in die Spitze, wo sich Kara stark löste und das Leder wuchtig via linke Innenstange ins Tor knallte - 2:0 (78.). Für den 3:0-Endstand sorgte Marco Grüll, der nach einer Schick-Flanke aus kurzer Distanz einschoss (85.).

UEFA Europa League, Play-off, Hinspiel

SK Rapid Wien - Zorya Luhansk 3:0 (1:0)

Weststadion, Wien; 10.300 Zuschauer; SR Schärer (SUI)

Live-Ticker Rapid Wien - Zorya Luhansk

Tore: Fountas (29.), Kara (78.), Grüll (85.)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic (71./Schick), Greiml, M. Hofmann, Ullmann - R. Ljubicic (80./Petrovic), Grahovac (79./Schuster) - Arase (79./Kitagawa), Fountas (60./Knasmüllner), Grüll - Kara

Zorya Luhansk: Shevchenko - Favorov, Vernydub, Imerekov (85./Cvek), Juninho - Gromov (64./Zahedi), Kabaev (76./Khomchenovsky), Nazaryna, Kochergin - Buletsa (84./Cristian), Sayyadmanesh (84./Owusu)

Gelbe Karten: Greiml (53.), M. Hofmann (55.) bzw. Kabaev (37.), Vernydub (39.), Favorov (75.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/ADMIRAL