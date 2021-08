Der WAC feierte in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga den ersten Ligasieg in dieser Saison. Die Kärntner setzten sich daheim gegen zehn Admiraner klar 3:0 durch. Amar Dedic (20.), Michael Liendl (45.+3/Elfmeter) und Cheikhou Dieng (90.) erzielten die Treffer der Wolfsberger, die nun die Rote Laterne an die Wiener Austria abgeben.

Wolfsberg erspielt sich eine komfortable 2:0-Führung

WAC-Coach Robin Dutt hat im Tor eine Umstellung vorgenommen und Alexander Kofler zur Nummer eins gemacht. Manuel Kuttin musste auf der Bank Platz nehmen. Nachdem die Admira in der Anfangsphase den engagierteren Eindruck machte, steigerten sich die Kärntner mit Fortdauer der ersten Halbzeit. In der 21. Minute gingen die Hausherren in Führung: Röcher leitete das Leder per Kopf weiter auf Dedic, der im Strafraum cool blieb und ins lange Eck traf - 1:0 (21.).

Nach einer halben Stunde machte die neue alte Nummer eins Alexander Kofler auf sich aufmerksam, als er Mustapha im vollen Lauf umgegrätscht hatte. Referee Rene Eisner zeigte dem WAC-Goalie Gelb. In der 38. Minute schrammte Eliel Peretz knapp am 2:0 vorbei, als Admira-Keeper Leitner einen gut angetragenen Freistoß aus dem Eck fischte (39.). Kurz vor der Pause entschied Referee Eisner nach einem Check in der Review-Area auf Elfmeter für den WAC, nachdem Bauer Röcher gefoult hatte. Der Admiraner sah Gelb-Rot, Michael Liendl schoss zum 2:0 ein (45.+3).

WAC lässt gegen zehn Admiraner nichts anbrennen

Admira-Coach Andreas Herzog nahm zur Pause einen Doppeltausch vor, brachte Auer und Brugger für Vorsager und Malicsek ins Spiel. Die zweiten 45 Minuten begannen gemächlich: Den ersten Abschluss gaben die Hausherren ab, doch der Versuch von Peretz zischte klar neben das Tor (56.). Die Wolfsberger verwalteten den 2:0-Vorsprung und ließen gegen zehn Admiraner kaum etwas zu. Darunter litt allerdings auch der Spielfluß in der Lavanttal-Arena.

In der 76. Minute hatte der eingewechselte Wernitznig die große Chance auf das 3:0, doch der 31-Jährige jagte den Ball aus kurzer Distanz drüber. Die Kärntner waren in der Schlussphase drauf und dran einen dritten Treffer zu erzielen und dem eingewechselten Cheikhou Dieng gelang dieser auch, sodass die Wölfe am Ende den ersten Ligasieg in dieser Saison bejubeln durften.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

RZ Pellets WAC - Flyeralarm Admira 3:0 (2:0)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 2.300 Zuschauer; SR Eisner

Live-Ticker WAC gegen Admira

Tore: Dedic (20.), Liendl (45.+3), Dieng (90.)

WAC: Kofler - Dedic, Baumgartner (62./Gugganig), Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb (82./Stratznig) - Taferner (62./Wernitznig), Peretz - Liendl - Röcher (82./Dieng), Baribo (70./Vizinger)

Admira: Leitner - Zwierschitz, Aiwu, Bauer, Lukacevic - Malicsek (46./Auer) - Vorsager (46./Brugger), Kerschbaum - Kronberger (68./Ostrzolek) - Mustapha (54./Ganda), Starkl (82./Monteiro)

Gelbe Karten: Kofler (29.), Taferner (59.) bzw. Bauer (35.), Brugger (82.)

Gelb-Rot: Bauer (45.+2)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/ADMIRAL