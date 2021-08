Fünftes Ligaspiel, fünftes Unentschieden: Die WSG Tirol und der SCR Altach trennten sich am Samstag in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem torlosen Remis. Die Tiroler sind damit weiterhin ungeschlagen, warten aber nach wie vor auf den ersten Sieg. Der SCR Altach wiederum setzt sich vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz. Die WSG ist Fünfter.

Kaum Höhepunkte am Innsbrucker Tivoli

Die ersten Minuten in diesem Spiel gehörten den Hausherren: Zunächst scheiterte Klassen mit einem Weitschuss aus gut 22 Metern (8.), ehe der gebürtige Deutsche nach Zuspiel von Sabitzer erneut abzog und das lange Eck haarscharf verfehlte (12.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fanden die Gäste aus Vorarlberg immer besser ins Spiel: Strauß hatte nach seinem Abschluss den Torschrei bereits auf den Lippen, doch Klassen kratzte den Ball von der Linie (24.). Die beiden Abwehrreihen ließen nur wenig zu, sodass es kaum gefährliche Torchancen im Innsbrucker Tivoli gab. Strittig wurde es nach einem Zweikampf zwischen Sabitzer und Strauß im Strafraum der Tiroler, doch Schiedsrichter Harkam erkannte kein Foul und ließ weiterlaufen.

Ähnlich wie zu Beginn des Spiels hatten die Tiroler auch nach Wiederbeginn das Spielgeschehen im Griff. Nachdem Casali bei einem Schuss von Anselm aus spitzem Winkel eingreifen musste (47.), setzte Vrioni den Ball nach einer Ecke drüber (48.). Nach etwas mehr als einer Stunde fand Fabian Koch eine Doppelchance vor: Zunächst scheiterte der Rechtsverteidiger mit einem krachenden Weitschuss, ehe er einen Kopfball knapp daneben setzte (63.). Schlussendlich blieb es beim torlosen Remis, nachdem Müller in der 86. Minute an Casali scheiterte und Nuhiu in der Nachspielzeit einen Kopfball knapp drüber setzte.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

WSG Tirol - SCR Altach 0:0

Tivoli-Stadion, Innsbruck; SR Harkam

Live-Ticker WSG Tirol gegen SCR Altach

WSG Tirol: Ozegovic - Koch, Behounek, Awoudja (65./Bacher), Klassen - Rogelj (78./Ranacher), Petsos, Blume (78./Naschberger), Anselm (65./Wallner) - Vrioni, Sabitzer (65./Müller)

SCR Altach: Casali - Mischitz (59./Bukta), Dabanli, Zwischenbrugger, Edokpolor - Reiter (59./D. Nussbaumer), Strauß (70./Netzer), Haudum, Schreiner (70./S. Aigner) - Krizman (80./Meilinger), Nuhiu

Gelbe Karten: Behounek (13.), Vrioni (28.), Klassen (37.), Koch (61.) bzw. Strauß (44.), S. Aigner (84.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/ADMIRAL