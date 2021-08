Am 5. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der FC Red Bull Salzburg auf den SK Austria Klagenfurt. Und dabei kam es zu einer abwechslungsreichen und hochinteressanten Partie. Was viel damit zu tun hatte, dass sich die Gäste nicht versteckten und ihr Heil in der Offensive suchten. Nach einer Stunde fand Pink die Topchance auf das 1:2 vor. Aber letztlich befanden sich die "Bullen" einmal mehr am längeren Ast. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel konnte man die Tabellenführung nicht nur behaupten, sondern auch ausbauen.

(Der Klagenfurter Torschütze Alex Timossi Andersson beim Duell mit Bernardo. Brenden Aaronson und Thorsten Mahrer harren der Dinge)

Andersson zündet beim 1:1 den Turbo

Am kommenden Mittwoch wartet Bröndby auf die Salzburger. Demnach war auch Rotation angesagt beim Serienmeister. Was aber nicht heißt, dass man nicht frühzeitig in Führung gehen kann. 3. Minute: Der Aufsteiger agiert nachlässig in der Verteidigung. Bernardo bringt per Kopf Adeyemi in Position, der die "Bullen" rasch mit 1:0 in Führung bringt. Die Jaissle-Truppe ist weiter am Drücker, ein zweites Tor scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Dann aber kommt die 14. Minute: Von der Mittelauflage weg düst Andersson, seinem Gegenspieler Bernede auf und davon. Auch beim Abschluss bleibt der Schwede cool - 1:1. Damit nehmen die Klagenfurter dem Gastgeber den anfänglichen Wind etwas aus den Segeln. Komplett auf Eis legen kann man RB sowieso nie. Aber die Pacult-Schützlinge machen das mit einer hohen Einsatzbereitschaft sehr geschickt. So schafft man es mit dem Halbzeitremis, Okafor streift in der 43. Minute noch die Querlatte, einen ersten Teilerfolg zu verbuchen.

(Der Klagenfurter Markus Pink beim Luftduell mit Knipser Rasmus Kristensen. Interessierter Beobachter ist Turgay Gemicibasi)

Bärenstarke Salzburger Schlussphase

Schaffen es die Waidmannsdorfer tatsächlich, den Salzburgern den ersten Punkteverlust zuzufügen? Oder werden die Hausherren ihrer Favoritenstellung im zweiten Durchgang gerecht? Mit zwei frischen Kräften, Seiwald und Kjæergaard, ist das Spiel des Platzherrn weiter nach vorne orientiert. Aber den Gästen gelingt es weiterhin vieles wegzuverteidigen. Einmal findet Kristensen eine Lücke, er setzt den Kopfball aber neben das Gehäuse (54.). Nach einer gespielten Stunde muss es eigentlich 1:2 stehen. Aber Pink, der sonst verlässlich trifft, zeigt bei einem Sitzer, menschliche Züge. Dann kommt die 70. Minute: Berisha läuft direkt von der Wechselbank zum Freistoßball. Aus gut 25 Metern versenkt er das Ding zur 2:1-Führung. Jetzt wird die Angelegenheit für die Gäste sehr sperrig. Weil das Ganze im Finish auch zur Substanzfrage wird. In der 84. Minute kommt es dann zur Entscheidung. Kristensen lässt Jaritz stehen und ballert das Leder, Aaronson trifft noch einmal Aluminium (91.), zum 3:1-Spielendstand in die Kreuzecke. In der nächsten Runde gastiert Salzburg am Samstag, 28. August um 17:00 Uhr in Hartberg. Klagenfurt besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen die WSG Tirol.

FC RED BULL SALZBURG - SK AUSTRIA KLAGENFURT 3:1 (1:1)

Red Bull Arena, 8.600 Zuseher, SR: Julian Weinberger (Wien)

Red Bull Salzburg (4-3-1-2): Köhn, Piatkowski, Solet, Kristensen, Bernardo, Capaldo (82. Ulmer), Bernede (46. Kjærgaard), Aaronson, Camara (46. Seiwald), Adeyemi (69. Berisha), Okafor (61. Sesko)

Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel, Blauensteiner, Jaritz, Mahrer, Wimmer, Greil, Cvetko (84. Hütter), Rieder (58. Maciejewski), Gemicibasi (82. Markelic), Andersson, Pink

Torfolge: 1:0 (3. Adeyemi), 1:1 (14. Andersson), 2:1 (70. Berisha), 3:1 (84. Kristensen)

Gelbe Karten: Capaldo bzw. Gemicibasi, Mahrer, Pink, Wimmer, Pacult-Tr.

stärkste Spieler: Kristensen, Solet, Aaronson bzw. Menzel, Wimmer, Andersson

Stimmen zum Spiel:

Matthias Jaissle, Trainer Salzburg:

"Wenn Pink diese Chance reinmacht dann kann das noch einmal einen ganz anderen Verlauf nehmen. Wenn ich das ganze Spiel neutral betrachte, auch wieder die Statistik hernehme, war es schon ein verdienter Sieg. Ganz besonderes Lob an Merim Berisha."

Peter Pacult, Trainer Klagenfurt:

"Leider ist es nicht passiert, dass wir diese Riesenchance verwertet haben. Vom Defensivverhalten war es okay, nach vorne hätte ich mir doch mehr Entlastung gewünscht. Aber man kennt das Pressing von Salzburg."

ZUM Admiral Bundesliga Live Ticker

Photocredit: GEPA/RB Salzburg

by: Ligaportal/Roo