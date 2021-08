Am 5. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der SK Puntigamer Sturm Graz auf den FK Austria Wien. Und dabei sah man zwei grundverschiedene Halbzeiten. Während im ersten Abschnitt die Gäste Vorteile verbuchten, waren es nach dem Seitenwechsel die Steirer, die der Partie den Stempel aufdrückten. In Summe betrachtet ging die Punkteteilung dann schon in Ordnung. Die Austrianer, die den Siegeslauf von Sturm damit stoppen konnten, bleiben zwar weiter sieglos. Aber auf diese Darbietung lässt es sich durchaus aufbauen.

(Riesengedränge im Mittelfeld: Interessierter Beobachter der Szenerie ist hinten in der Mitte der Austria-Doppeltorschütze Marco Djuricin)

Die "Veilchen" mit der Pausenführung

Beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften war der tabellarische Unterschied kaum so frappant wie diesmal. Trifft doch der Zweite Sturm Graz, der diesmal auf Rotation setzt, auf den Letzten Austria Wien. 4. Minute: Erster Warnschuss der Gäste - Demaku trifft zum vermeintlichen 0:1. Aber da der VAR so seine Einwände, der zuvor ein Foulspiel des Torschützen gesehen hat. Auch danach sind die Mannen vom Verteilerkreis voll im Bilde. Die "Blackies" haben Probleme, das gewohnt druckvolle Angriffsspiel aufzuziehen. 19. Minute: Wieder muss der VAR nach einem Kuen-Foulspiel an Fischer ran. Das Vergehen war auf der Strafraumlinie - Djuricin verwertet den Elfmeter sicher zur 0:1-Führung. Danach geht der Gastgeber strukturierter zuwerke. 28. Minute: Nach einem Corner bietet sich plötzlich Affengruber die Ausgleichschance. Er schießt aber aus kurzer Distanz den auf der Torlinie stehenden Pichler an. Viel mehr war vorerst nicht los in der Box der Austrianer. Von einem Jantscher oder Yeboah war vorerst nicht viel bemerkbar - Halbzeitstand 0:1.

(In einer sehr intensiv geführten Begegnung kam es zu packenden Zweikämpfen, wie der zwischen dem Austrianer Georg Teigl und Andreas Kuen)

Jetzt zeigt Sturm ein anderes Gesicht

Gelingt es der Schmid-Truppe sich auch im zweiten Durchgang teuer zu verkaufen. Da steht mit Sicherheit noch eine harte Zeit an, will man im fünften Spiel endlich voll anschreiben. 47. Minute: Sturm Graz markiert den 1:1-Gleichstand. Der Ex-Austrianer Sarkaria zieht aus halbrechter Position anstandlos ab. Sein Geschoss aus 18 Metern passt punktgenau in den Winkel. 51. Minute: Yeboah zaubert im Strafraum des Gegners. Bei seinem Abschluss zum 2:1 legt er sehr viel Gefühl an den Tag. Die Frage war nun, ob die Gäste imstande sind diesen Doppelschlag wegzustecken. Die Ilzer-Elf agiert jetzt richtig aufgezuckert - man hat Treffer Nummer drei ins Auge gefasst. Aber es kommt anders, denn Djuricin ballert das Spielgerät aus 22 Metern zum 2:2-Ausgleich in den Sturm-Kasten (69.). Danach geht man da wie dort mit offenen Visier an die Sache heran. Trotz einiger brenzlinger Strafraumaktionen bleibt es aber beim leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. In der nächsten Runde gastiert Sturm Graz am Sonntag, 29. August um 17:00 Uhr bei der Admira. Zur selben Zeit besitzt die Austria das Heimrecht gegen Rapid Wien.

SK STURM GRAZ - FK AUSTRIA WIEN 2:2 (0:1)

Merkur Arena, 12.530 Zuseher, SR: Sebastian Gishamer (Szbg.)

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Stankovic (82. Niangbo), Geyrhofer, Affengruber, Prass, Sarkaria, Jantscher (65. Kiteishvili), Jäger (82. Gazibegovic), Kuen (76. Wüthrich), Hierländer (76. Ljubic), Yeboah

Austria Wien (4-3-1-2): Pentz, Martel, Mühl, Suttner, Teigl, Handl, Demaku, Fischer, Fitz (84. Braunöder), Pichler (67. Ohio), Djuricin (87. Huskovic)

Torfolge: 0:1 (19. Djuricin/Elfer), 1:1 (47. Sarkaria), 2:1 (51. Yeboah), 2:2 (69. Djuricin)

Gelbe Karten: Stankovic, Kiteishvili bzw. Pichler, Martel, Handl

stärkste Spieler: Sarkaria, Prass, Affengruber bzw. Djuricin, Martel, Demaku

Stimmen zum Spiel:

Christian Ilzer, Trainer Sturm:

"Wir haben ein aufregendes, in der zweiten Halbzeit auch spektakuläres Spiel gesehen. Wir haben in der Pause die richtigen Knöpfe gedrückt und das Spiel gedreht, hätten aber das 3:1 machen müssen. In der Schlussphase gab es dann Chancen auf beiden Seiten."

Manfred Schmid, Trainer Austria:

"Es war ein sehr gutes Spiel, das in der zweiten Hälfte in beide Richtungen hätte kippen können. In den zwei Situationen nach der Halbzeit, die zu den Gegentoren geführt haben, waren wir nicht genug am Mann. Es war die beste Leistung, seit ich bei der Austria bin."

by: Ligaportal/Roo