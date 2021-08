Der SK Rapid Wien hat in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga den zweiten Ligasieg in dieser Saison eingefahren. Die Hütteldorfer setzten sich zu Hause gegen die SV Ried klar und verdient 3:0 durch. Die Innviertler konnten damit auch im 42. Anlauf keinen Bundesliga-Sieg in Hütteldorf einfahren.

Marco Grüll trifft gegen seinen Ex-Klub

Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Rudolf Edlinger (Ehrenpräsident des SK Rapid) pfiff Referee Christopher Jäger die Partie an. Und nur wenige Augenblicke nach Spielbeginn wurden die Hausherren gleich gefährlich: Ullmann flankte den Ball ins Zentrum, wo Kara aus recht großer Distanz zum Kopfball kam und Sahin-Radlinger zu einer Top-Parade zwang (1.). Die Rieder wiederum agierten giftig und attackierten die Grün-Weißen früh, doch die besseren Chance hatten die Wiener. Nach einer Viertelstunde kam Kara erneut zum Kopfball, doch er scheiterte wieder an Ried-Goalie Radlinger.

Nach einer halben Stunde feuerte Ullmann einen Hammer aus der Distanz ab, doch Sahin-Radlinger war erneut zur Stelle und verhinderte den Gegentreffer. Bei einem Schuss seines ehemaligen Kollegen Marco Grüll war der Schlussmann der Gäste dann aber machtlos: Ljubicic machte eine bereits missglückte Flanke nochmal heiß und bediente Grüll, der das Leder per Seitfallzieher im Tor versenkte - 1:0 (41.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

Strebinger muss verletzt raus, Rapid legt die Partie auf Eis

Rapid blieb auch nach dem Seitenwechsel die aktivere Mannschaft und hatte durch Thorsten Schick eine gute Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, doch der Schuss des Steirers zischte am langen Eck vorbei (50.). Dann musste auch Richard Strebinger erstmals eingreifen: Zunächst reagierte er bei einem Schuss von Mikic stark, ehe er auch gegen Stosic parierte (58.). Bei dieser Aktion dürfte sich Strebinger aber an der Schulter verletzt haben. Für den Rapid-Goalie war die Partie vorbei, an seiner Stelle kam Paul Gartler ins Spiel.

Rapid lauerte nun auf Konter und nutzte eine dieser Möglichkeiten eiskalt: Arase leitete die Aktion ein und bediente Fountas, der den Turbo zündete und Kara mit einer perfekten Flanke bediente. Der Rapid-Goalgetter ließ sich die Chance nicht nehmen und vollendete spektakulär per Volley - 2:0 (72.). Kurz darauf nahm Robert Ljubicic aus gut 20 Metern Maß und erzielte bei seinem Bundesliga-Debüt für Grün-Weiß ein schönes Tor - 3:0 (81.).

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

SK Rapid Wien - SV Guntamatic Ried 3:0 (1:0)

Allianz-Stadion, Wien; 14.400 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Grüll (41.), Kara (72.), R. Ljubicic (81.)

Rapid Wien: Strebinger (63./Gartler) - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann (46./Wimmer), Ullmann - Petrovic, R. Ljubicic - Schick (63./Arase), Knasmüllner (63./Fountas), Grüll (79./Kitagawa) - Kara

SV Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier (46./Satin), Reiner, Jovicic, Plavotic, Lercher - Ziegl (80./Offenbacher), Stosic (80./Valdir) - Nutz - Mikic (88./Meisl), Pomer (61./Chabbi)

Gelbe Karten: Reiner (24.), Ziegl (29.), Lercher (65.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie