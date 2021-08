Der LASK kommt in der ADMIRAL Bundesliga nicht so richtig vom Fleck und muss sich in der 5. Runde gegen den TSV Hartberg mit einem Remis abfinden. Matija Horvat hatte die Gäste aus der Oststeiermark in Führung gebracht, ehe Florian Flecker gegen seinen Ex-Klub den Ausgleich erzielte. Beide Teams warten damit seit dem ersten Spieltag auf einen vollen Erfolg.

Hartberg beginnt engagiert, doch dann spielen hauptsächlich die Linzer

Die Gäste aus Hartberg legten einen ambitionierten Start hin, wenngleich die ganz große Torchancen vorerst ausblieben. Horvath probierte es nach 6 Minuten mit einem Schuss aus spitzem Winkel, der aber neben das Tor ging. Die Linzer fanden aber von Minute zu Minute besser ins Spiel und hatten nach einer knappen Viertelstunde eine Top-Chance auf das 1:0. Potzmann kam aus gut elf Metern zum Schuss, verfehlte mit seinem Flachschuss aber das Tor. Der LASK blieb aktiv und hatte durch den starken Karamoko die nächste Chance, doch der Franzose traf nur das Außennetz (21.).

Die Oberösterreicher agierten zwar bemüht und spielfreudig, doch in der Offensive unterliefen ihnen zu viele Ungenauigkeiten. In der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Linzer dem Führungstreffer wieder näher, wenngleich Hartberg-Keeper Rene Swete bei seiner Rückkehr nicht mehr eingreifen musste. Beim Stand von 0:0 schickte Referee Altmann die Akteure in die Kabine.

Kurioses Tor bringt Hartberg in Front, Flecker gleicht gegen Ex-Klub aus

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte der LASK: Mamoudou Karamoko tankte sich energisch in den Strafraum und zog ab, scheiterte aber an Swete (47.). In der 56. Minute visierte Husein Balic das lange Eck an, doch auch er verzog. Unmittelbar nach seiner Einwechslung feuerte Goiginger einen Schuss aus spitzem Winkel ab, Swete war jedoch zur Stelle. Ebenfalls mit von der Partie war James Holland, der erstmals in dieser Saison zum Einsatz gekommen war.

In Führung gingen aber die Gäste: Schlager und Filipovic kollidierten bei einer hohen Hereingabe von Sascha Horvath. Der LASK-Keeper faustete das Leder vor dem Zusammenprall raus aus dem Strafraum, wo Matija Horvat zum Abschluss kam und aus 25 Metern ins leere Tor schoss - 0:1 (69.). Die Linzer antworteten mit wütenden Angriffen: Nachdem Swete eine Topchance von Raguz verhindert hatte, netzte Florian Flecker zum 1:1 ein. Der Joker umkurvte den Hartberg-Goalie und schoss das Leder ins verwaiste Tor - 1:1 (78.). Die Linzer warfen in der Schlussphase alles nach vorne, aber der Siegtreffer wollte nicht gelingen.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

LASK - TSV Hartberg 1:1 (0:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 3.500 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Flecker (78.) bzw. Horvat (69.)

LASK: Schlager - Boller, Andrade (57./Holland), Filipovic - Potzmann, Hong (85./Radulovic), Michorl, Renner (57./Flecker) - Balic (57./Goiginger), Schmidt (69./Raguz), Karamoko

Hartberg: Swete - Rotter (81./Gollner), Sonnleitner, Luckeneder - Stec (72./Erhardt), Kainz, Heil, Kofler - Horvath - Lemoine (72./Paintsil), Niemann (61./Horvat)

Gelbe Karten: Boller (23.) bzw. Swete (80.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at