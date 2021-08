Der FC Salzburg hat zum dritten Mal in Folge den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League geschafft. Die Bullen setzten sich gegen Bröndby IF nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel auch im Rückspiel durch, zeigten sich von der hitzigen Atmosphäre in Dänemark unbeeindruckt und siegten erneut 2:1. Am Donnerstag um 18 Uhr findet die Auslosung der Gruppenphase statt.

Salzburg schockt Bröndby in wilder Anfangsphase

Die Bullen zeigten sich von der hitzigen Atmosphäre im Bröndby Stadion völlig unbeeindruckt und stellten bereits früh im Spiel die Weichen für die Gruppenphase: In der 4. Minute setzte Camara mit einem herrlichen Zuspiel von der Mittellinie Benjamin Sesko in Szene, der sich den Ball stark mit der Brust mitnahm und sehenswert aus der Drehung einschoss - 0:1 (4.). Zu diesem Zeitpunkt war es erstmals richtig ruhig im Stadion.

Und nur wenige Augenblicke später verstummten die lauten Bröndby-Fans, die den Bullen bereits vor dem Spiel einige Hassbotschaften zukommen haben lassen, erneut. Bröndby-Goalie Hermansen ließ sich vom Pressing der Gäste beeindrucken und spielte einen fürchterlichen Fehlpass genau vor die Füße von Sesko, der sich Richtung Strafraum tankte und Aaronson bediente. Der US-Amerikaner zog aus kurzer Distanz ab und traf flach zum 0:2 (10.). Die wilde Anfangsphase fand mit einer Klärungsaktion von Wöber auf der Linie ihren Höhepunkt (12.).

Die Partie verlief auch in weiterer Folge sehr hektisch und rassig. Beide Teams schenkten einander keinen Zentimeter. Der dänische Meister probierte es gegen die kompakte Defensive der Gäste mit hohen Bällen, doch die Bullen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und verteidigten stark. Kurz vor der Pause hatte Adeyemi nach einem weiteren Aussetzer von Hermansen die Chance auf das 0:3, doch ein Verteidiger der Hausherren kratzten das Leder von der Linie.

Bröndby verkürzt, doch Salzburg verteidigt kompakt

Der dänische Meister agierte zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas verhalten und dass, obwohl die Hausherren drei Tore benötigten, um zumindest in eine Verlängerung zu kommen. Salzburg hingegen konnte in der Offensive vereinzelt Nadelstiche setzen. In der 62. Minute schlugen die Hausherren nach einer Standardsituation zu: Tshiembe verlängerte einen Freistoß per Kopf ins Zentrum, wo Maxsö völlig freistehend zum Kopfball kam und diesen aus kurzer Distanz versenkte - 1:2 (62.).

In weiterer Folge schafften es die Dänen aber nicht, nochmal zuzulegen, weil es die Salzburger nach wie vor verstanden, gut zu verteidigen. Zudem ergaben sich für die Gäste aus der Mozartstadt immer wieder Räume für Konter. Bei den Angriffen fehlte dann aber der entscheidende Nachdruck, wenngleich dieser auch nicht mehr zwingend notwendig war, da Bröndby in der Offensive nicht mehr zulegen konnte. So bejubelten die Bullen am Ende den verdienten Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse.

Champions League, Play-off, Rückspiel

Bröndby IF - FC Salzburg 1:2 (0:2)

Bröndby Stadion, Bröndby; 23.000 Zuschauer; SR Del Cerro Grande (Spanien)

Tore: Maxsö (62.) bzw. Sesko (4.), Aaronson (10.)

Bröndby IF: Hermansen - Börkeeiet (59./Skipper), Maxsö, Tshiembe - Bruus, Frendrup (85./Rosted), Radosevic, Greve (59./Slimane), Mensah (59./Gammelby) - Uhre, Hedlund (78./Pavlovic)

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Camara (66./Junuzovic) - Sucic, Aaronson (85./Bernardo), Seiwald - Adeyemi (71./M. Berisha), Sesko (71./Okafor)

Gelbe Karten: Maxsö (88.) bzw. Camara (34.), Solet (45.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images