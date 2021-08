Der SK Rapid Wien hat souverän den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League geschafft. Eine Woche nach dem klaren 3:0-Sieg im Hinspiel konnten die Wiener auch das Rückspiel gegen Zorya Luhansk für sich entscheiden. Damit steht Rapid zum insgesamt neunten Mal in der Gruppenphase der Europa League. Die Auslosung findet morgen um 12 Uhr statt.

Rapid legt die Partie schon früh auf Eis

Die Hütteldorfer zeigten von Beginn an einen mutigen Fußball und gingen umgehend in Führung: Nach einem Ballverlust der Ukrainer ging es blitzschnell. Grüll ließ prallen für Fountas, der das Leder prompt in den Lauf des schnellen Salzburgers spielte. Grüll tankte sich in den Strafraum und knallte den Ball ins kurze, obere Eck - 0:1 (10.).

Nur fünf Minuten später machten die Gäste bereits alles klar und schraubten den Gesamtscore auf 5:0. Nach einer Ecke brachte die Hausherren den Ball nicht weg, Leo Greiml stand goldrichtig und wuchtete das Leder zum 0:2 ins Tor (15.). Die Ukrainer kamen mit Fortdauer der ersten Halbzeit etwas auf und glichen kurz vor der Pause aus: Oleksandr Gladkyy kam nach einer hohen Freistoßhereingabe zum Kopfball und platzierte diesen aus rund fünf Metern im Tor von Paul Gartler, der heute den verletzten Strebinger ersetzt hatte.

In der 68. Minute schraubten die Grün-Weißen den Spielstand auf 1:3. Ercan Kara bekam das Leder perfekt in den Lauf gespielt, zündete den Turbo und hatte das Auge für den mitgelaufenen Fountas, der den Ball nur mehr ins leere Tor schieben musste.

Kurz vor Schluss machte Referee Kovacs noch mit einer Fehlentscheidung auf sich aufmerksam: Schick hatte im Strafraum klar den Ball gespielt, doch der Schiedsrichter hatte ein Foul erkannt. Zahedi übernahm die Verantwortung und netzte ein - 2:3 (87.). Kurz darauf gab es erneut Elfmeter für die Ukrainer, doch diesmal hielt Paul Gartler den Penalty.

UEFA Europa League, Play-off, Rückspiel

Zorya Luhansk - SK Rapid Wien 2:3 (1:2)

Zaporizhzhya City Stadium, Zaporizhia; SR Kovács (ROU)

Live-Ticker Zorya Luhansk - Rapid Wien

Tore: Gladkyy (40.), Zahedi (87./Elfmeter) bzw. Grüll (10.), Greiml (15.), Fountas (68.)

Zorya Luhansk: Shevchenko (48./Mazapura) - Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Reis Rodrigues (83./Favorov) - Gromov, Nazaryna, Buletsa (64./Kabaev), Kochergin - Gladkyy (83./Cristian), Sayyadmanesh (64./Zahedi)

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann (67./Wimmer), Ullmann - R. Ljubicic (67./Petrovic), Grahovac (67./Schuster) - Arase (30./Schick), Fountas, Grüll - Kara (76./Knasmüllner)

Gelbe Karten: Sayyadmanesh (16.), Kochergin (41.), Vernydub (46.), Favorov (83.), Kabaev (90.+4) bzw. Arase (1.), Grahovac (54.), Stojkovic (86.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie