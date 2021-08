Die SV Ried hat in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga den ersten Derbysieg in der Bundesliga seit mehr als zehn Jahren gefeiert. Die Innviertler besiegten daheim den LASK mit 1:0. Das Goldtor erzielte Constantin Reiner in der 17. Minute. Ried springt dadurch in der Tabelle auf Rang drei. Der LASK fällt auf Rang acht zurück.

Ried geht in der dominanten Anfangsphase des LASK in Führung

Die favorisierten Linzer übernahmen von Beginn an die Kontrolle in diesem stimmungsvollen Oberösterreich-Derby. Zunächst köpfelte Nakamura nach einer Hong-Hereingabe knapp daneben (6.), ehe ein Goiginger-Schuss aus halbrechter Position im Strafraum knapp neben das lange Eck ging (7.).

Entgegen dem Spielverlauf gingen aber die Hausherren in Führung: Offenbacher flankte nach einer kurz abgespielten Ecke in den Strafraum, wo sich Reiner im Kopfballduell durchsetzte und aus kurzer Distanz einköpfelte - 1:0 (17.).

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch im Hexenkessel von Ried. Die Rieder versuchten vor allem über das Umschaltspiel gefährlich zu werden: Chabbi war nach einem Steilpass auf und davon, schoss das Leder aber rechts neben das Tor (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff konnte sich Sahin-Radlinger bei einem strammen Schuss von Nakamura auszeichnen (44.).

Ried bringt Führung über die Zeit

Die Linzer hatten auch in den zweiten 45 Minuten das Spiel im Griff, ohne jedoch großartig gefährlich zu werden. Für eine kurze Unterbrechung sorgten die Fans der Rieder, nachdem zahlreiche pyrotechnische Gegenstände für schlechte Sicht in der josko-Arena sorgten.

Während es sich für die Rieder aufgrund der Führung im Rücken etwas leichter spielte, mussten die Linzer alles reinlegen, um den Ausgleich zu erzielen: In der 77. Minute waren die Gäste nahe dran, doch Reiner konnte einen Kopfball von Hong von der Torlinie kratzen. Das Rieder Abwehrbollwerk hielt der Schlussoffensive des LASK Stand und brachte den Sieg über die Zeit. Für die Rieder ist es der erste Derby-Sieg in der Bundesliga seit mehr als zehn Jahren.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

SV Guntamatic Ried - LASK 1:0 (1:0)

josko-Arena, Ried; 7.300 Zuschauer (ausverkauft); SR Ciochirca

Live-Ticker SV Ried gegen LASK

Tor: Reiner (17.)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Reiner, Lackner (72./Jovicic), Plavotic, Seiwald - Ziegl, Stosic, Offenbacher (80./Meisl) - Chabbi (80./Nutz), Mikic (66./Pomer)

LASK: Schlager - Boller, Andrade, Filipovic (74./Raguz) - Flecker, Hong, Michorl, Renner (66./Potzmann) - Goiginger, Karamoko, Nakamura (65./Balic)

Gelbe Karten: Seiwald (21.), Sahin-Radlinger (73.) bzw. Renner (38.), Flecker (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal