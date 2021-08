Keinen Sieger brachte das 333. Wiener Derby zwischen dem FK Austria Wien und SK Rapid Wien hervor. Die beiden Erzrivalen trennten sich damit zum bereits vierten Mal in Folge mit einem Unentschieden. Lukas Mühl hatte die Veilchen in der 33. Minute in Führung gebracht. Marco Grüll gelang kurz nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Die Austria bleibt damit in dieser Bundesliga-Saison sieglos.

Rapid findet in der Offensive keine Lösungen, Mühl bringt Austria in Führung

Das Wiener Derby begann schwungvoll, da beide Mannschaften mit einer hohen Intensität ans Werk gingen. Die ersten Chancen fanden die Gäste aus Hütteldorf vor: Fountas kam in der 9. Minute eher zufällig zum Schuss, den Teigl ins Torout blocken konnte. Vier Minuten später trat der Grieche erneut in Erscheinung, doch er traf mit seinem Versuch nur das Außennetz.

Die richtig gefährlichen Torchancen blieben in diesem Derby aber weitestgehend aus. Während die Hausherren mehr Ballbesitz hatten, gewannen die Grün-Weißen deutlich mehr Zweikämpfe. In der 33. Minute gingen die Veilchen in Führung: Nach einer leicht abgefälschten Flanke von Martel lauerte Mühl im Rücken von Ullmann, der sich nur auf Ohio konzentrierte. Der Deutsche konnte aus kürzester Distanz freistehend abstauben - 1:0 (33.). Rapid fand in der Offensive keine probaten Mittel, um die Austria vor gröbere Probleme zu stellen. Folgerichtig hielten die Veilchen die 1:0-Führung bis zur Pause.

Marco Grüll bringt Rapid zurück ins Spiel

Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel schlugen die Hütteldorfer zu: Grahovac flankte das Leder Richtung zweite Stange, wo sich Marco Grüll hochschraubte und zum Kopfball ansetzte. Teigl touchierte die Kugel noch leicht, ehe sie im langen Eck einschlug - 1:1 (48.). Rapid übernahm im Anschluss die Spielkontrolle, machte aber wie die Austria zu viele Fehler im Spielaufbau. Die Austria ging vor allem mit den Umschaltsituationen sehr fahrlässig um.

Aus spielerischer Sicht hatte das Derby sehr viel Luft nach oben. Beide Mannschaften hatten an vorderster Front kaum Lösungen anzubieten. Gefährlich wurde es erst wieder zu Beginn der Rapid-Viertelstunde, als Grüll in letzter Sekunde von Handl am Abschluss gehindert werden konnte. Doch auch die Austria fand eine große Chance auf den Siegtreffer vor: Huskovic setzte sich im Duell gegen Greiml durch und prüfte Gartler mit einem wuchtigen Schuss (86.). Schlussendlich endete ein schwaches Derby ohne Sieger.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

FK Austria Wien - SK Rapid Wien 1:1 (1:0)

Generali-Arena, Wien; SR Lechner

Live-Ticker Austria Wien - Rapid Wien

Tore: Mühl (33.) bzw. Grüll (47.)

Austria Wien: Pentz - Teigl, Mühl (78./Schoissengeyr), Handl, Suttner - Martel - Fischer, Fitz (75./Grünwald), Demaku - Ohio (61./Huskovic), Djuricin

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann, Ullmann - Grahovac, R. Ljubicic (85./Petrovic) - Arase (46./Schick), Fountas (69./Knasmüllner), Grüll - Kara (59./Kitagawa)

Gelbe Karten: Demaku (41.), Huskovic (66.), Djuricin (87.), Grünwald (89.) bzw. M. Hofmann (32.), Kühbauer (35.), R. Ljubicic (64.), Grüll (nach Abpfiff)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak