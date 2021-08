Am 6. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der FC Flyeralarm Admira auf den SK Puntigamer Sturm Graz. Und dabei bekamen die Zuseher eine sehr intensiv geführte Begegnung zu sehen. Torchancen waren im ersten Abschnitt zwar dünn gesät, trotzdem lebte die Partie davon, dass sehr viel Kampf mit im Spiel war. In der zweiten Hälfte ging es dann rasanter zur Sache. Unterm Strich blieb ein Remis, das soweit gerecht erschien. Die Admira wird mit Sicherheit mit dem einen Zähler, gegen ein Team, das zuletzt ganz stark aufzeigen konnte, zufrieden sein.

(Der 20-jährige Linksverteidiger Amadou Dante agiert beim SK Sturm Graz seit Wochen in bestechender Form)

Sturm-Tor war ein echtes Schmankerl

Die "Blackies" surfen derzeit auf der Erfolgswelle. Demzufolge ist man in Maria Enzersdorf auch der ausgewiesene Favorit. Vom Start weg sind beide Mannschaften darum bemüht das Tempo hochzuhalten. Den Südstädtern gelingt es dabei durchaus Paroli zu bieten. Es kommt auch desöfteren zu brenzlingen Situationen in der Box, ohne dass es aber vorerst zu einer nennenswerten Torchance kommt. Die Ilzer-Truppe ist zwar bemüht darum Lösungen zu finden, die sich aufgrund des organisierten Auftritts der ersatzgeschwächten Südstädter aber nicht anbieten. Was aber nichts an der hervorragenden Stimmung auf den Rängen ändern sollte. In der 32. Minute ist es Babuscu, der zur Abschlussgelegenheit gelangt, letztlich aber im Sturm-Strafraum zu lange zögert. Im Gegenstoß bekommt dann Siebenhandl nach einen Sarkaria-Schuss, den ersten Ball zu halten. 36. Minute: Yeboah bringt das Leder mit Speed zur Mitte, Sarkaria verwertet danach sehenwert mit einem "Fersler" zum 0:1. Was mit sich bringt, dass die Herzog-Schützlinge, Mustapha hat noch die Möglichkeit auf den Ausgleich (44.), nun doch ins Hintertreffen geraten - Halbzeitstand: 0:1.

Die Admira verfügt über Reserven

Die Admira hat in der ersten Hälfte durchaus eine akzeptable Leistung abgeliefert. An der Gefährlichkeit vor des Gegners Tor muss aber noch verstärkt gearbeitet werden. Auch die Steirer zünden noch kein Offensiv-Feuerwerk. Aber das eine mal war man eben wachsam, was dann die Führung mit sich bringt. 50. Minute: Das war schon einmal ein erster Versuch. Aber Schlussmann Siebenhandl hat mit dem Kerschbaum-Freistoßball wenig Probleme. Jetzt kommt es dazu, dass der Gastgeber seine stärkste Zeit verzeichnet. Aber einmal mehr erweisen sich Wüthrich, Stankovic & Kollegen als unüberwindbares Hindernis. Dann aber kommt die 70. Minute: Lukacevic bringt einen Cornerball zur Mitte, Kerschbaum steigt am höchsten und köpfelt zum 1:1-Ausgleich ein. Jetzt wollen es die Niederösterreicher wissen, vor allem der eingewechselte Ganda sorgt immer wieder für Verwirrung in der Gästeabwehr. Letztendlich bleibt es, Stankovic vergibt in der 91. Minute noch den Sturm-Matchball, aber beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Nach der Länderspielpause gastiert die Admira am Samstag, 11. September bei Rapid Wien. Sturm Graz besitzt am Tag darauf mit der selben Spielzeit das Heimrecht gegen Klagenfurt.

FC ADMIRA WACKER - SK STURM GRAZ 1:1 (0:1)

BSFZ Arena/Südstadt, 2.600 Zuseher, SR: Dieter Muckenhammer (OÖ)

Admira Wacker (4-4-2): Leitner, Malicsek, Zwierschitz, Brugger, Lukacevic, Ostrzolek, Kerschbaum, Babuscu (71. Vorsager), Kronberger, Starkl (66. Ganda), Mustapha (89. Patrick)

Sturm Graz (4-4-2): Siebenhandl, Stankovic, Wüthrich, Affengruber, Dante (76. Jantscher), Sarkaria (85. Niangbo), Jäger (85. Geyrhofer), Kuen, Hierländer, Ljubic (61. Prass), Yeboah

Torfolge: 0:1 (36. Sarkaria), 1:1 (70. Kerschbaum)

Gelbe Karten: Kronberger, Brugger, Lukacevic bzw. Ljubic, Jäger, Yeboah, Hierländer

stärkste Spieler: Zwierschitz, Lukacevic, Kerschbaum bzw. Kuen, Stankovic, Yeboah

Stimme zum Spiel:

Demnächst ...

ZUM Admiral Bundesliga Live Ticker

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo