Der FC Red Bull Salzburg hat auch sein zehntes Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen. Die Bullen feierten in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 3:1-Auswärtssieg gegen die WSG Tirol. Adamu (28.), Okafor (83.) und Sesko (88.) trafen für den Tabellenführer. Bror Blume hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Adamu bringt Salzburg mit genialer Aktion in Führung

Die Bullen starteten gewohnt druckvoll: Adamu hatte bereits nach vier Minuten die große Chance auf die Führung, doch Oswald parierte seinen Versuch stark. Der Tabellenführer hatte das Spielgeschehen klar im Griff und ging in der 28. Minute in Führung: Seiwald bediente Adamu, der sich gleich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzte, sie stehen ließ und Oswald mit einem platzierten Schuss keine Chance ließ - 0:1 (28.).

Kurz darauf wäre Anselm, der zuletzt einen Doppelpack für das U21-Team geschnürt hatte, beinahe ein Traumtor gelungen, doch sein Schuss mit der Ferse prallte an die Latte (33.). Mittlerweile häuften sich die Torchancen auf beiden Seiten: Zunächst musste Oswald bei einem Adeyemi-Schuss eingreifen, ehe der WSG-Goalie einen Versuch von Wöber bärenstark entschärfte (36.).

Die Tiroler witterten in der zweiten Hälfte ihre Chance und gestalteten die Partie spannend, was auch am schnellen Ausgleich lag: Blume kam nach Zuspiel von Anselm zum Schuss und ließ Salzburg-Goalie Köhn mit seinem Schuss ins kurze Eck keine Chance - 1:1 (54.). In weiterer Folge war es aber wieder der Serienmeister, der das Zepter in die Hand nahm und auf das 2:1 spielte: Adamu hatte den Führungstreffer auf dem Fuß, doch Behounek konnte in höchster Not klären (63.).

Die Siegesserie der Bullen riss aber nicht, da Noah Okafor das Leder aus 17 Metern herrlich ins lange Eck zirkelte und über ein Traumtor jubelte - 1:2 (83.). Den 1:3-Endstand besorgte Joker Benjamin Sesko in der 88. Minute.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

WSG Tirol - Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; SR Grobelnik

Live-Ticker WSG Tirol - Red Bull Salzburg

Tore: Blume (54.) bzw. Adamu (28.), Okafor (83.), Sesko (88.)

Startelf WSG Tirol: Oswald - Bacher, Behounek, Awoudja, Klassen - Koch, Petsos, Blume, Wallner - Rogelj, Anselm

Startelf RB Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Seiwald, Camara, Sucic, Bernardo - Adamu, Adeyemi

Gelbe Karten: Rogelj, Klassen, Skrbo bzw. Adeyemi

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images