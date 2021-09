Keinen Sieger brachte am Sonntagnachmittag die Bundesliga-Partie zwischen dem SCR Altach und der SV Ried hervor. Beide Mannschaften trennten sich mit einem gerechten 1:1-Remis. Stefan Nutz hatte die Gäste bereits nach 60 Sekunden in Führung gebracht, Adthe Nuhiu besorgte in der 24. Minute den Ausgleich.

Nutz bringt die Gäste nach 60 Sekunden in Führung

Die Rieder starteten sehr schwungvoll ins Spiel und gingen bereits nach wenigen Sekunden in Führung: Chabbi brachte den Ball von rechts flach ins Zentrum, wo Stefan Nutz das Leder im Fallen und per Ferse ins lange Eck lenkte - 0:1 (2.). Kurz darauf kam Wießmeier freistehend im Strafraum zum Abschluss, knallte den Ball aber drüber (3.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit arbeiteten sich die Hausherren ins Spiel, sodass es nach 24 Minuten 1:1 stand. Edokpolor, der auf der linken Seite für Betrieb sorgte, tankte sich erneut nach vorne und flankte ins Zentrum, wo Sahin-Radlinger den Ball auf den Oberschenkel von Offenbacher faustete. Unglücklich gelangte das Leder zu Adthe Nuhiu, der nur mehr einschießen musste. Es folgte eine starke Phase der Altacher, in der Krizman zwei gute Torchancen vorfand, beide aber nicht verwerten konnte.

Nach dem Seitenwechsel nahmen in Altach vor allem die Diskussionen auf dem Platz zu. Referee Rene Eisner hatte deutlich mehr zu tun als in der ersten Hälfte. Richtig gefährlich wurde es in der zweiten Halbzeit erst nach 64 Minuten, als Kobras im Eins gegen Eins gegen Wießmeier als Sieger hervorging. Kurz darauf setzte Nutz einen direkten Freistoß haarscharf am Tor vorbei (68.).

Leo Mikic traf in der 74. Minute zum vermeintlichen 0:1, doch er war zuvor im Abseits gestanden. Schlussendlich trennten sich die beiden Mannschaften mit einem gerechten Remis.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

SCR Altach - SV Ried 1:1 (1:1)

Cashpoint-Arena, Altach; SR Eisner

Live-Ticker SCR Altach gegen SV Ried

Tore: Nuhiu (24.) bzw. Nutz (2.)

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli (72./Netzer), Zwischenbrugger, Ndiaye, Edokpolor - Bukta (62./Schreiner), Haudum (84./Aigner), Prokopic (72./Bischof)- Krizman (62./Reiter), Nuhiu

Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Reiner, Lackner, Plavotic, Seiwald - Stosic, Ziegl (78./Satin), Offenbacher (62./Pomer) - Chabbi (46./Mikic), Nutz (86./Valdir)

Gelbe Karten: Prokopic, N'Diaye bzw. Ziegl

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: SCR Altach