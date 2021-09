Der FC Salzburg hat zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase einen Punkt gegen Gruppenfavorit FC Sevilla geholt. Eine intensive und geschichtsträchtige Partie (4 Elfmeter in einer Halbzeit) endete 1:1. Luka Sucic hatte die Bullen per Elfmeter in Führung gebracht, ehe Ivan Rakitic kurz vor der Pause - ebenfalls per Strafstoß - den Ausgleich erzielte.

Elfmeter-Rekord in Sevilla - Salzburg verschießt gleich zwei Mal

Die erste Halbzeit hatte es so richtig in sich, doch der Reihe nach: Nach etwas mehr als zehn Minuten gab es den ersten von insgesamt vier (!) Elfmetern in den ersten 45 Minuten. Adeyemi, der auch noch im weiteren Spielverlauf eine wichtige Rolle spielen wird, war an der Strafraumgrenze von Diego Carlos gefoult worden war. Referee Kulbakov entschied zunächst auf Freistoß, ehe der VAR richtigerweise Elfmeter gegeben hatte. Adeyemi übernahm die Verantwortung, schoss aber daneben (13.).

Doch es ging munter weiter: Nach 20 Minuten wurde Adeyemi erneut im Strafraum gefoult - diesmal völlig unnötig von Navas. Nach einer durchaus intensiven Diskussion zwischen Adeyemi und Sucic trat der Kroate an und verwandelte sicher. Es folgte ein intensiver und provokanter Jubel vor den Heimfans - 0:1 (21.).

Die Partie blieb auch in weiterer Folge intensiv und nach 36 Minuten gab es nach einem Foul von Bono an Adeyemi gar den dritten Strafstoß für die Gäste. Erneut trat Sucic an, doch diesmal zeigte der Kroate Nerven und knallte den Ball an die Stange. Kurz vor der Pause zeigte Referee Kulbakov sogar ein viertes Mal auf den Punkt. Diesmal aber im Strafraum der Bullen nach Foul von Wöber an En-Nesyri. Ivan Rakitic schoss souverän ein - 1:1 (42.). Vier Elfmeter in einer Halbzeit gab es in der Champions League übrigens noch nie.

Salzburg kann Überzahl nicht in Sieg ummünzen

Und auch nach dem Seitenwechsel ging es ordentlich rund im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Fünf Minuten nach Wiederbeginn flog Sevilla-Stürmer En-Nesyri nach einer peinlichen Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz davor konnte sich Bono mit einer sensationellen Parade bei einem Sesko-Schuss auszeichnen.

Die Gäste konnten die numerische Überlegenheit gegen die Spanier aber nicht wirklich nützen. Vielmehr waren es die Hausherren, die durch einen Kopfball von Lamela, der knapp neben das Tor ging, die Chance auf den Siegtreffer vorfanden (77.). In der absoluten Schlussphase ging es sehr hitzig zu. In der Nachspielzeit verhinderte Bono mit einer weiteren Glanztat das 1:2 durch Aaronson.

UEFA Champions League, 1. Spieltag

FC Sevilla - FC Salzburg 1:1 (1:1)

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla; SR Kulbakov (BLR)

Tore: Rakitic (42./Elfmeter) bzw. Sucic (21./Elfmeter)

Gelb-Rot: En-Nesyri (50.)

FC Sevilla: Bono - Navas (88./Montiel), Diego Carlos, Kounde, Acuna - Jordan (46./Delaney), Fernando, Rakitic (65./Mir) - Suso (46./Ocampos), En-Nesyri, Gomez (58./Lamela)

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber (51./Piatkowski), Ulmer - Sucic, Camara, Aaronson, Seiwald (80./Capaldo) - Adeyemi (80./Okafor), Sesko (67./Adamu)

Gelbe Karten: Diego Carlos, En-Nesyri, Rakitic, Delaney, Navas bzw. Seiwald, Capaldo, Camara, Okafor

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images