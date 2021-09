Die SV Guntamatic Ried hat in der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga eine irre Aufholjagd gegen den Wolfsberger AC hingelegt und nach 0:3-Rückstand ein 3:3-Remis errungen. Der WAC hatte nach Treffern von Peretz (19.), Röcher (25.) und Baribo (57.) bereits wie der sichere Sieger ausgesehen, doch Wießmeier (62.), Mikic (70.) und erneut Wießmeier (90.+4) ließen die Innviertler über einen Punkt jubeln.

Doppelschlag des WAC machte es für die Rieder schwer

Die Rieder blieben ihren Prinzipien auch in diesem Spiel treu, standen von Beginn an kompakt und lauerten auf Umschaltmomente. Den ersten gab es nach neun Minuten: Valdir, der heute als Solospitze beginnen durfte, wurde von Nutz mit einem perfekten Steilpass in die Tiefe geschickt, doch der Brailianer verfehlte das lange Eck knapp (9.). Kurz darauf zog Amar Dedic aus gut 22 Metern wuchtig ab, doch das Leder prallte an die Stange (15.).

Die spielbestimmenden Kärntner blieben am Drücker und gingen wenig später in Führung. Röcher hatte auf der rechten Seite etwas Platz und bediente mit einer Hereingabe Eliel Peretz, der im Strafraum cool blieb und direkt ins linke Eck schoss - 0:1 (18.). Nur sechs Minuten später legten die Gäste nach. Eine abgefälschte Hereingabe von Liendl landete bei Scherzer, der das Auge für den besser positionierten Thorsten Röcher hatte. Der 30-Jährige drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie - 0:2 (24.).

Die Rieder versuchten sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit in die Partie zurückzukämpfen, doch ein Anschlusstreffer vor der Pause wollte nicht gelingen.

Rieder starteten unglaubliche Aufholjagd

Die Kärntner überließen den Hausherren in der zweiten Halbzeit zwar mehr Spielanteile, dennoch erhöhten die Gäste auf 0:3. Röcher legte auf für Peretz, der umgehend für einen Landsmann Tai Baribo querlegte. Der Israeli musste aus kurzer Distanz nur mehr einschieben (57.). Fünf Minuten später gelang den Riedern der erste Treffer in diesem Spiel: Der eingewechselte Satin legte auf für Wießmeier, der zum 1:3 einschoss (62.).

Es folgte wilde Minuten in der josko-Arena: Drei Minuten nach dem 1:3 schoss Mikic nach Offenbacher-Vorlage ein, der VAR nahm den Treffer wegen eines Handspiels aber zu Recht zurück. Kurz darauf staubte Mikic ab und setzte erneut zum Torjubel an, doch wieder kam der VAR zum Einsatz. Diesmal aber mit einem anderen Ausgang - der Treffer zählte (69.).

In der Schlussphase riskierten die Rieder mehr und spielten auf den Ausgleich: Das ging natürlich zu Lasten der Abwehr, sodass Sahin-Radlinger gleich zwei Mal in höchster Not parieren konnte. Doch die Schlussoffensive machte sich bezahlt und die Rieder stellten tatsächlich auf 3:3. Julian Wießmeier schraubte sich in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einer Offenbacher-Flanke hoch und köpfelte zum Ausgleich ein.

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

SV Ried - RZ Pellets WAC 3:3 (0:2)

josko-Arena, Ried; 4.030 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: Wießmeier (62.), Mikic (70.), Wießmeier (90.+4) bzw. Peretz (19.), Röcher (25.), Baribo (57.)

Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Reiner, Jovicic (60./Chabbi), Plavotic, Seiwald (88./Lercher) - Stosic, Nutz, Offenbacher - Mikic (85./Diomande), Valdir (46./Satin)

WAC: Kofler - Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Peretz (73./Sprangler), Leitgeb, Liendl, Stratznig (85./Gugganig) - Röcher, Baribo (85./Vizinger)

Gelbe Karten: Offenbacher, Wießmeier bzw. Peretz, Kofler

Photocredit: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Geschrieben von Daniel Ringsmuth