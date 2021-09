Keinen Sieger brachte am Samstag die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Flyeralarm Admira und TSV Hartberg hervor. Joseph Ganda brachte die Admira mit seinem ersten Saisontor in Führung, doch Dario Tadic gelang in der Schlussphase der 1:1-Ausgleich.

Während es die Hartberger in der Anfangsphase über die spielerische Komponente versuchten, agierten die Hausherren zunächst eher passiv und defensiver. Folgerichtig fanden die Gäste auch die ersten Chancen vor: Zunächst scheiterte Niemann an Leitner (11.), ehe ein Weitschuss von Kainz knapp am Tor vorbeirauschte (12.).

Entgegen dem Spielverlauf ging die Admira in Führung: Mustapha trieb das Leder nach vorne und bediente Ganda, der von den Hartbergern nicht unter Druck gesetzt wurde und Swete mit einem ansatzlosen Schuss ins kurze Eck überraschte - 1:0 (17.). In weiterer Folge verpasste Niemann eine Hereingabe knapp - ansonsten hätte er nur mehr ins leere Tor schießen müssen. Schlussendlich ging eine ereignisarme erste Halbzeit mit einer knappen Admira-Führung zu Ende.

Kurz nach dem Seitenwechsel prallte ein Distanzschuss von Lukacevic an die Stange, ehe Swete den Nachschuss von Kronberger mit Mühe fangen konnte. In der 79. Minute kamen die Hausherren zur nächsten Topchance, doch auch Kerschbaum scheiterte an Aluminium. Joker Dario Tadic nutzte die Gunst der Stunde und traf nach einem völlig missglückten Schussversuch von Klem zum 1:1-Ausgleich (84.).

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

FC Flyeralarm Admira - TSV Hartberg 1:1 (1:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 1.427 Zuschauer; SR Heiß

Tore: Ganda (17.) bzw. Tadic (83.)

Admira: Leitner - Zwierschitz, Brugger, Bauer, Lukacevic - L. Malicsek – Kerschbaum, Babuscu (55./Ebner), Kronberger (78./Vorsager) - Ganda, Mustapha (68./Starkl)

Hartberg: Swete - Stec (64./Lema), Sonnleitner, Gollner, Klem - Heil, Horvath, Kainz – Niemann (64./Schmerböck), Avdijaj (81./S. Paintsil), Belakovic (46./Tadic)

Gelbe Karten: Babuscu bzw. Kainz, Gollner

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL