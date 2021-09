Keinen Sieger brachte die heutige Bundesliga-Partie zwischen dem FK Austria Wien und SCR Altach hervor. Die beiden Mannschaften trennten sich in einer chancenarmen Partie torlos. Die Veilchen verbessern sich damit vorübergehend auf den achten Tabellenplatz, Altach rangiert auf Platz sechs.

Austria dominiert, scheitert aber an Kobras

Den Veilchen war das Selbstvertrauen anzumerken, denn die Austria hatte von Beginn an mehr Ballbesitz und das Spielgeschehen im Griff. Den ersten gefährlichen Abschluss gab Jukic ab, doch sein Volley zischte knapp am Tor vorbei (15.). Die Hausherren blieben am Drücker und kamen dem Führungstreffer näher: Djuricin war nach einem Zuspiel von Martel auf und davon, lief alleine auf Martin Kobras zu, aber der Altach-Keeper gewann das Eins gegen Eins aufgrund seiner Routine (24.).

Die Wiener Austria hatte die Partie auch in weiterer Folge im Griff, wenngleich die ganz großen Torchchancen nach wie vor Mangelware waren. Manfred Fischer probierte es in der 41. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel, doch Kobras war erneut zur Stelle.

Keine Tore in Favoriten

Die zweiten 45 Minuten begannen wesentlich flotter. Kurz nachdem die Altacher den ersten Schuss nach dem Seitenwechsel abgegeben haben (Reiter ans Außennetz), kamen auch die Veilchen in die Gefahrenzone, doch Fischer scheiterte einmal mehr an Kobras (50.). Sechs Minuten später verhinderte Pentz mit einem starken Reflex ein Kopfballtor von Nuhiu.

Die Schlussphase mussten die Hausherren nach Gelb-Rot für Demaku zu zehnt bestreiten. Die Veilchen waren zwar auch in Unterzahl die aktivere Mannschaft, doch ein Tor wollte an diesem Abend nicht fallen. Die Austria wartet damit nach wie vor auf den ersten Heimsieg in dieser Saison.

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

FK Austria Wien - SCR Altach 0:0

Generali-Arena, Wien; 7.507 Zuschauer; SR Schüttengruber

Austria: Pentz - Ivkic (66./Teigl), Handl, Mühl, Schoissengeyr, Suttner - Martel, Jukic (46./Ohio), Demaku - Djuricin (66./Huskovic), Fischer (88./Braunöder)

Altach: Kobras - Bukta, Zwischenbrugger, Dabanli, Ndiaye, Edokpolor - Thurnwald (81./Meilinger), Haudum (93./Aigner), Schreiner (71./Strauss) - Reiter (71./Krizman), Nuhiu (71./Bischof)

Gelbe Karten: Demaku, Pentz bzw. N'Diaye, Dabanli

Gelb-Rot: Demaku (82.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Josef Parak