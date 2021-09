Der SK Sturm Graz hat seinen Status als Nummer zwei in der ADMIRAL Bundesliga untermauert und einen klaren 5:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol gefeiert. Jakob Jantscher und Kelvin Yeboah lehrten den Wattenern das Fürchten und schnürten jeweils einen Doppelpack. Während die Grazer seit sieben Ligapartien ungeschlagen sind, bleibt die WSG Tirol Tabellenletzter und wartet nach wie vor auf den ersten vollen Erfolg.

WSG macht Fehler - Jantscher schnürt den Doppelpack

Die Partie begann leider mit einer unschönen Szene: Anselm war nach einem Laufduell unglücklich zu Fall gekommen und auf sein Knie gefallen. Er musste von Sanitätern vom Platz getragen werden. Kurz darauf fanden mutige Gäste die erste Chance des Spiels vor: Wallner war nach einem Konter auf und davon, scheiterte aber an Siebenhandl (14.). Zehn Minuten später lief Wallner erneut auf den Sturm-Goalie zu, doch der Lupfer-Versuch des Tirolers fiel viel zu harmlos aus (24.).

Wenige Augenblicke später schlugen die Grazer nach einem fürchterlichen Fehler von Startelf-Debütant Ranacher eiskalt zu: Yeboah sprintete in den misslungenen Rückpass, bediente Jantscher, der nur mehr einschießen musste - 1:0 (26.). In weiterer Folge fand der agile Yeboah gleich drei Topchancen vor, doch Oswald war in diesen Momenten nicht zu überwinden und verhinderte einen höheren Rückstand. Doch auch die Tiroler spielten mutig weiter: In der 39. Minute war Sabitzer nach einem Steilpass von Behounek auf und davon, doch auch sein Lupfer war leichte Beute für Siebenhandl.

Kurz darauf scheiterte Jantscher noch knapp an seinem Doppelpack, als er die Stange traf (41.), doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug der Routinier zu: Jantscher war nach einem langen Zuspiel von Wüthrich auf und davon und schob überlegt zum 2:0 ein (45.+3).

Auch Yeboah trifft doppelt

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es nach einem Foul von Rogelj an Kiteishvili Elfmeter für die Hausherren: Yeboah übernahm die Verantwortung und schoss zum 3:0 ein (49.). Danach schalteten die Grazer mindestens einen Gang zurück. Die Schützlinge von Christian Ilzer standen kompakt und lauerten auf Umschaltmomente. Der WSG fehlte aber offensichtlich der Glaube daran, in dieses Spiel zurückzukommen.

Und in der 69. Minute schlug das gefürchtete Stürmer-Duo Jantscher/Yeboah erneut zu: Sarkaria mit der Steilvorlage für Jantscher, der einen idealen Querpass auf Yeboah spielte. Der italienische U21-Teamspieler staubte trocken ab - 4:0 (69.). In der 85. Minute netzte Joker Anderson Niangbo zum 5:0-Endstand ein. Dem vorausgegangen war ein schwerer Patzer von Fabian Koch. Damit schenkten die Tiroler dem SK Sturm heute drei Tore.

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

SK Sturm Graz - WSG Tirol 5:0 (2:0)

Merkur-Arena, Graz; 8.029 Zuschauer; SR Lechner

Tore: Jantscher (25., 45.+3), Yeboah (49./Elfmeter, 69.), Niangbo (85.)

Sturm: Siebenhandl - Jäger, Geyrhofer, Wüthrich, Dante (70./Gazibegovic) - Gorenc-Stankovic (78./Borkovic) - Sarkaria, Kiteishvili (72./Prass), Kuen - Jantscher (70./Ljubic), Yeboah (72./Niangbo)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Bacher, Klassen (62./Andric) - Petsos, Blume, Ranacher (78./Naschberger) - Wallner (62./Skrbo), Anselm (8./Sabitzer), Rogelj (78./Müller)

Gelbe Karten: Yeboah, Kuen, Geyrhofer

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: Richard Purgstaller