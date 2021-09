Der FK Austria Wien muss sich vorzeitig aus dem ÖFB-Cup verabschieden. Die Veilchen mussten sich in der 2. Runde dem KSV 1919 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Nach 120 Minuten war es nach Treffer von Ohio und Pichorner 1:1 gestanden. Im Elfmeterschießen verschossen Suttner und Ohio für die Austria.

Austria dominiert erste Hälfte, scheitert aber an der Effizienz

Die Veilchen hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff und fanden früh die erste Torchance vor: Aleksandar Jukic, der in den ersten 45 Minuten noch des Öfteren in Erscheinung treten sollte, schoss nach einer Teigl-Hereingabe knapp drüber (5.). In der 27. Minute stieg Handl nach einer Suttner-Ecke hoch, doch KSV-Goalie Giuliani präsentierte sich hellwach und parierte stark.

Während die Hausherren sehr defensiv agierten, blieb der Bundesligist am Drücker: Aleksandar Jukic kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Pichorner konnte seine Versuch von der Torlinie kratzen (38.). Kurz darauf fand Eric Martel die nächste Topchance vor, aber sein Kopfball zischte knapp an der rechten Stange vorbei (39.).

Veilchen müssen in die Verlängerung

Die Veilchen hatten auch in der zweiten Halbzeit alles im Griff, wenngleich der KSV in der Defensive nach wie vor kompakt agierte und kaum etwas zuließ. Und je länger die Partie dauerte, desto mutiger wurden die Falken: Der eingewechselte Dardan Shabanhaxhaj fand in der 65. und 69. Minute gute Abschlusschancen vor, doch zunächst scheiterte er an Pentz, ehe er das Tor knapp verfehlte.

Nachdem Johannes Handl in der 84. Minute an Giuliani gescheitert war, hatten die Hausherren in der Nachspielzeit gar den Matchball auf dem Fuß, doch Levan Eloshvili ließ die Großchance ungenützt. Somit ging die Partie in die Verlängerung.

Und in dieser gelang der Austria schnell ein Treffer: Nach einem Schnitzer von Cherif, spielte Fitz ins Zentrum, wo Noah Ohio überlegt einschoss - 0:1 (95.). Doch die Hausherren kämpften sich zurück und glichen in der 115. Minute tatsächlich aus: Pichorner köpfelte nach einer Flanke von Grgic zum 1:1 ein. Folgerichtig musste eine Entscheidung im Elfmeterschießen fallen.

Elfmeterschießen

1:2 - Fitz verwandelt.

2:2 - Cetina trifft.

2:3 - Mühl verwandelt.

3:3 - Graschi trifft.

3:4 - Fischer trifft.

4:4 - Pichorner verwandelt.

Weiter 4:4 - Markus Suttner schießt drüber.

5:4 - Shabanhaxhaj verwandelt.

5:5 - Djuricin trifft.

Weiter 5:5 - Grgic schießt an die Latte.

Weiter 5:5 - Ohio scheitert an Giuliani.

6:5 - N'zi verwandelt den entscheidenden Elfmeter.

ÖFB-Cup, 2. Runde

KSV 1919 - FK Austria Wien 6:5 n.E.

Franz Fekete Stadion, Kapfenberg; SR Gishamer

Live-Ticker KSV 1919 vs. Austria Wien

Tore: Pichorner (115.) bzw. Ohio (95.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal