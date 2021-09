Der WAC gab sich in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups keine Blöße und fertigte den ASV Siegendorf 6:1 ab. Die Kärntner machten bereits in der ersten Halbzeit alles klar: Baribo (7.), Taferner (14., 17.) und Baumgartner (27.) brachten die Wölfe schnell 4:0 in Front. Secco gelang der Ehrentreffer für die Burgenländer. WAC-Neuzugang Boakye und Dieng durften sich auch über Treffer freuen.

WAC sorgt für klare Verhältnisse

Der Bundesligist sorgte bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse: In der 7. Minute war Tai Baribo nach einer Freistoßhereingabe von Liendl zur Stelle und erzielte das frühe 0:1. Sieben Minuten später legten die Wölfe nach: Wieder brachte Michael Liendl den Ball hoch in den Strafraum, wo Matthäus Taferner ungehindert einköpfeln konnte - 0:2 (14.).

Und das muntere Scheibenschießen der Gäste aus dem Lavanttal ging weiter: Drei Minuten nach seinem ersten Treffer brachte Taferner den Ball nach einer Hereingabe von Liendl auf kuriose Art und Weise im Tor unter - 0:3 (17.). Zehn Minuten später lieferte Liendl seinen dritten Assist in diesem Spiel: Dominik Baumgartner schraubte sich bei einem Corner hoch und köpfelte zum 0:4 ein (27.). Wenig später leistete sich Taferner einen kapitalen Fehlpass, den sich Lukas Secco schnappte und eiskalt verwertete - 1:4 (34.).

In der zweiten Halbzeit schalteten die Gäste aus dem Lavanttal mindestens einen Ganz zurück und spielten die Führung trocken runter. In der 63. Minute probierte es Eliel Peretz nach einer feinen Einzelaktion, aber sein Schuss streifte knapp am Tor vorbei. WAC-Neuzugang Augustine Boakye erhöhte in der 82. Minute auf 5:1 für die Gäste, ehe der ebenfalls eingewechselte Dieng einen selbst herausgeholten Strafstoß verwandelte - 1:6 (87.).

ÖFB-Cup, 2. Runde

ASV Siegendorf - WAC 1:6 (1:4)

Sportpark Siegendorf; SR Lechner

Live-Ticker Siegendorf vs. WAC

Tore: Secco (34.) bzw. Baribo (7.), Taferner (14., 17.), Baumgartner (27.), Boakye (82.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Gerhard Pulsinger