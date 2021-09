Die SV Ried hat in der 2. Runde des ÖFB-Cups gegen Zweitligist Vorwärts Steyr nichts anbrennen lassen und einen souveränen 3:1-Auswärtssieg gefeiert. Satin (27.), Pomer (49.) und Meisl (64.) brachten die Innviertler auf die Siegerstraße. Ikwuemesi (80.) erzielte den Ehrentreffer für den aktuellen Tabellenletzten der 2. Liga.

Ried kontrolliert erste Hälfte

Die Rieder zeigten gleich von der ersten Minute, dass sie ins Achtelfinale einziehen wollten. Chabbi gab in der 2. Minute den ersten Schuss ab, doch Staudinger parierte stark. Kurz darauf zischte ein Offenbacher-Schuss knapp vorbei (6.), ehe auch Satin knapp verfehlte. Doch in der 21. Minute hatte plötzlich der Tabellenletzte der 2. Liga die Riesenchance auf das 1:0. Ikwuemesi zündete den Turbo, schoss aber knapp am Tor vorbei.

In der 27. Minute gingen die Gäste dann verdiente in Führung: Murat Satin war nach einem langen Ball in die Spitze auf und davon und ließ Steyr-Keeper Staudinger diesmal keine Chance. Mit der 1:0-Führung gingen die Rieder in die Halbzeitpause.

Pomer und Meisl machen alles klar

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gast auf 2:0. Christoph Haas, der heute von Beginn an im Rieder Tor gestanden war, schoss den Ball tief in die gegnerische Hälfte, wo Pomer am schnellsten schaltete, Richtung Tor lief und Staudinger bezwang (49.). In der 64. Minute beseitigten die Rieder sämtliche Restzweifel: Luca Meisl lief nach einer Ecke von Nutz in den Strafraum und köpfelte das Leder ins Tor - 0:3 (64.).

Die Hausherren gaben sich aber noch nicht geschlagen und verkürzten in der 80. Minute auf 1:3. Ikwuemesi kam nach einer Maßflanke von Joker Fischer freistehend zum Kopfball und drückte diesen über die Linie.

ÖFB-Cup, 2. Runde

SK Vorwärts Steyr - SV Ried 1:3 (0:1)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; 1.100 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: Ikwuemesi (80.) bzw. Satin (27.), Pomer (49.), Meisl (64.)

Photocredit: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Geschrieben von Daniel Ringsmuth